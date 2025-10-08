Falsches Menü serviert: Vegetarier stirbt nach Fleisch-Gericht im Flug

Ein 85-jähriger Passagier soll an Bord eines Langstreckenflugs erstickt sein, nachdem ihm auf einem Flug mit Qatar Airways versehentlich ein Fleischgericht serviert wurde – obwohl er ein vegetarisches Menü bestellt hatte.

Laut einer Klage habe das Kabinenpersonal dem Mann geraten, „einfach um das Fleisch herum zu essen“. Kurz darauf kam jede Hilfe zu spät.

Der Vorfall ereignete sich laut Gerichtsunterlagen auf einem Qatar-Airways-Flug von Los Angeles nach Colombo (Sri Lanka). Der Passagier, der renommierte Kardiologe Asoka Jayaweera (85), soll während des Fluges an seiner Mahlzeit erstickt sein.

Sein Sohn reichte nun in den USA eine Klage wegen fahrlässiger Tötung ein. Er wirft der Airline vor, die bestellte vegetarische Mahlzeit verweigert und stattdessen ein normales Menü serviert zu haben. Eine Flugbegleiterin habe seinem Vater gesagt, er solle „einfach um das Fleisch herum essen“.

Beim Versuch, genau das zu tun, begann Jayaweera laut der Klageschrift zu würgen – und verlor das Bewusstsein.

Crew kämpfte vergeblich um sein Leben

Das Bordpersonal habe sofort reagiert, Sauerstoff verabreicht und über das medizinische Notfallsystem MedAire mit Notärzten am Boden Kontakt aufgenommen. Doch der Sauerstoffgehalt im Blut des Passagiers sei auf nur 69 Prozent gefallen – ein lebensbedrohlicher Wert. Trotz aller Bemühungen erlangte er nie mehr als 85 Prozent Sauerstoffsättigung, so die Klage.

Die Crew habe erklärt, das Flugzeug könne keine Notlandung einleiten, da es sich „über dem Arktischen Ozean“ befinde. Doch laut den Klägern befand sich die Maschine zu diesem Zeitpunkt tatsächlich über dem US-Bundesstaat Wisconsin – eine Landung wäre also möglich gewesen.

Bei Landung bereits stundenlang bewusstlos

Der Flug landete schließlich in Edinburgh (Schottland). Zu diesem Zeitpunkt war der 85-Jährige bereits dreieinhalb Stunden bewusstlos. Im Krankenhaus konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Laut der Klage starb Jayaweera an einer Aspirationspneumonie – einer Lungenentzündung, die entsteht, wenn Speisereste in die Atemwege gelangen.

Klage gegen Qatar Airways

Die Familie wirft der Airline fahrlässiges Verhalten und unterlassene Hilfeleistung vor. Zudem habe Qatar Airways gegen die Montreal-Konvention verstoßen – ein internationales Abkommen, das die Haftung von Fluggesellschaften bei Todesfällen oder Verletzungen an Bord regelt.

Qatar Airways bietet nach eigenen Angaben 19 Spezialmenüs, davon sieben fleischfreie Optionen – doch laut Klage sei dem Passagier keine dieser Alternativen angeboten worden.