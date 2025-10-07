Sie wäre Alleinerbin: Domina (58) soll Stammkunden erschlagen haben

Ein tragischer Fall aus München (Deutschland): Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei eine 58-jährige Frau festgenommen.

Sie steht im Verdacht, ihren langjährigen Kunden getötet zu haben. Am 7. Juli 2024 wurde der 62-jährige Ulrich Z. tot in seinem Haus in der Keyserlingstraße im Münchner Stadtteil Obermenzing gefunden. Der Mann lebte allein und hatte nur wenige Kontakte nach außen. Schon kurz nach dem Fund des Leichnams ging die Polizei von einem gewaltsamen Tod aus.

Verdacht richtet sich gegen Bekannte des Opfers

Die Ermittlungen führten schließlich zu einer Frau, die der Verstorbene seit rund 20 Jahren kannte. Sie arbeitete als Domina und stand mit ihm über viele Jahre in Kontakt. Laut Polizei sei dabei ein gewisses Vertrauen entstanden. Der Mann soll sie sogar in seinem Testament als Alleinerbin eingesetzt haben – was der Verdächtigen bekannt gewesen sein dürfte. Dieses mögliche Motiv wurde von den Ermittlern genau geprüft.

Mordverdacht wegen Erbschaft

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München I soll die Frau den 62-Jährigen mit massiver, stumpfer Gewalt am Kopf getötet haben. Sie wurde nun wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen. Ein Sprecher der Polizei erklärte, man gehe davon aus, dass das Wissen um die Erbschaft ein Beweggrund gewesen sein könnte.

Festnahme nach monatelangen Ermittlungen

In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2025 wurde die Verdächtige in ihrer Wohnung in München festgenommen. Sie leistete dabei keinen Widerstand. Noch am selben Tag soll sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche Fortdauer der Untersuchungshaft entscheidet. Die Ermittlungsgruppe der Polizei arbeitet weiter an der genauen Rekonstruktion der Tat. Auch das Testament des Opfers wird derzeit überprüft.