Wochenlanges Feuerinferno: ChatGPT überführte Täter
© US-Justizministerium

In Los Angeles

Wochenlanges Feuerinferno: ChatGPT überführte Täter

09.10.25, 11:39
Feuer-Inferno in Los Angeles -  nach monatelangen Ermittlungen ist der mutmaßliche Brandstifter des verheerenden Brandes in der US-Metropole festgenommen worden. Mitunter überführte ihn die Kommunikation mit ChatGPT!

Gut neun Monate nach Ausbruch der wochenlang wütenden Feuer im Großraum der US-Westküstenmetropole Los Angeles ist ein Mann wegen des Vorwurfs der Brandstiftung festgenommen worden. Der 29-Jährige soll am vergangenen Neujahrstag einen Brand verursacht haben, der wenige Tage später zu dem verheerenden Palisades-Feuer wurde, wie der oberste Bundesstaatsanwalt in Südkalifornien, Bill Essayli, mitteilte.

Das Feuer am Stadtrand von Los Angeles sei am Neujahrstag zunächst von der Feuerwehr gelöscht worden, doch es schwelte unterirdisch weiter und habe sich am 7. Jänner bei heftigen Winden ausgebreitet, teilten die Ermittler mit.

ChatGPT überführte den Mann

Dem mittlerweile im US-Staat Florida lebenden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, das Feuer in Kalifornien absichtlich gelegt zu haben. Auf elektronischen Geräten des Mannes sei unter anderem ein mit ChatGPT erstelltes Bild von einer brennenden Stadt gefunden worden. Die Ermittler verwiesen auch auf Videos von Überwachungskameras, Zeugenaussagen und auf andere mögliche Beweismittel.

Laut einem Bericht der „Los Angeles Times“ sollen die Ermittler auf seinem Handy Videos vom Tatort gefunden haben – und seine Frage an ChatGPT: „Bist du schuld, wenn ein Feuer durch deine Zigaretten entsteht?“ 

Feuerwehr war wochenlang im Einsatz

Zwei schwere Großbrände, das Palisades-Feuer am Westrand von Los Angeles und das sogenannte Eaton-Feuer nahe Pasadena und Altadena, hatten zu Beginn des Jahres mehr als 16.000 Gebäude zerstört. Die Feuerwehr war damals wochenlang im Großeinsatz, um die Brände einzudämmen. Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben.

