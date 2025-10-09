Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
graham howes
© Instagram: protographyofficial

Tragischer Tod

Surf-Legende stirbt nach Kollision mit Wal

09.10.25, 11:17 | Aktualisiert: 09.10.25, 12:22
Teilen

Der südafrikanische Surf-Star Graham Howes starb am 7. September gerade Mal im Alter von 38 Jahren ausgerechnet bei seiner Leidenschaft - dem Surfen. Erst jetzt konnte die rätselhafte Todesursache geklärt werden. 

Klarheit für die Familie des verstorbenen Gleit-Surf-Stars Graham. Laut der Zeitung „The South African“ bestätigten Behörden, dass Howes „bei einem seltsamen Unfall mit einem Wal vor der Küste von Bloubergstrand ums Leben kam“.

Autopsie: "Von Wal getroffen"

In dem Bericht heißt es: „Nach einer umfassenden Untersuchung, zu der auch drei unabhängige Autopsien gehörten, kamen die Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass Howes tödlich von einem Wal getroffen wurde, als er mit dem Kite zu einer Walschule in der Nähe von Eden on the Bay (rund 20 Kilometer nördlich von Kapstadt) hinausfuhr“, zitiert die „Bild“.

 

Tod durch Ertrinken

Der Wal soll eine Kraft von über einer Tonne gehabt haben, beim Zusammenprall habe Graham das Bewusstsein verloren und sei in Folge ertrunken. Es ist ein tragisches Unglück.

Am Unfalltag selbst wurde der Surfer noch auf offenem Meer gesehen, doch wenig später kam er nicht mehr von seinem Surf-Ausflug zurück. Nach einer großen Suchaktion nach dem 38-Jährigen - kam der Schock - man fand schließlich seinen leblosen Körper im Wasser. Howes war ein Star in der Surf-Szene und bekannt für seine kreativen Stunts auf dem Board.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden