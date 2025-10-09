Surf-Legende stirbt nach Kollision mit Wal

Der südafrikanische Surf-Star Graham Howes starb am 7. September gerade Mal im Alter von 38 Jahren ausgerechnet bei seiner Leidenschaft - dem Surfen. Erst jetzt konnte die rätselhafte Todesursache geklärt werden.

Klarheit für die Familie des verstorbenen Gleit-Surf-Stars Graham. Laut der Zeitung „The South African“ bestätigten Behörden, dass Howes „bei einem seltsamen Unfall mit einem Wal vor der Küste von Bloubergstrand ums Leben kam“.

Autopsie: "Von Wal getroffen"

In dem Bericht heißt es: „Nach einer umfassenden Untersuchung, zu der auch drei unabhängige Autopsien gehörten, kamen die Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass Howes tödlich von einem Wal getroffen wurde, als er mit dem Kite zu einer Walschule in der Nähe von Eden on the Bay (rund 20 Kilometer nördlich von Kapstadt) hinausfuhr“, zitiert die „Bild“.

Tod durch Ertrinken

Der Wal soll eine Kraft von über einer Tonne gehabt haben, beim Zusammenprall habe Graham das Bewusstsein verloren und sei in Folge ertrunken. Es ist ein tragisches Unglück.

Am Unfalltag selbst wurde der Surfer noch auf offenem Meer gesehen, doch wenig später kam er nicht mehr von seinem Surf-Ausflug zurück. Nach einer großen Suchaktion nach dem 38-Jährigen - kam der Schock - man fand schließlich seinen leblosen Körper im Wasser. Howes war ein Star in der Surf-Szene und bekannt für seine kreativen Stunts auf dem Board.