"Todesdrohungen": Chris Browns Ex geht vor Gericht

Chris Browns Ex-Freundin und Mutter seiner Tochter erhebt schwere Vorwürfe gegen den Sänger. In neuen Gerichtsunterlagen behauptet Diamond Brown, er habe ihren neuen Freund mit dem Tod bedroht.

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Laut den von TMZ veröffentlichten Gerichtsunterlagen soll Chris Brown besonders wütend reagieren, wenn Diamond nach der Trennung andere Männer datet. Sie behauptet, der Sänger habe ihrem aktuellen Freund mit dem Tod gedroht – und auch dessen Zwillingsbruder sei bedroht worden.

Auch einen früheren Partner habe Brown auf ähnliche Weise unter Druck gesetzt. Beide Beziehungen seien laut Diamond wegen der angeblichen Belästigungen durch Chris Brown zerbrochen.

Sie beschreibt sein Verhalten als "beängstigend" und sagt, sie fühle sich regelrecht "belagert". Eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt beantragt sie derzeit allerdings nicht.

Streit eskaliert vor der gemeinsamen Tochter

Diamond behauptet außerdem, Chris Brown sei bei einer Geburtstagsfeier vor ihrer gemeinsamen Tochter ausgerastet. Auch über soziale Medien habe er versucht, sie zu belästigen.

Seit März habe sie über ihre Anwälte versucht, ihn dazu zu bringen, dieses Verhalten einzustellen. Laut ihren Angaben habe Brown darauf nicht ausreichend reagiert.

Auch beim Unterhalt gibt es Streit

Diamond hatte im Frühjahr Klage eingereicht und die hauptsächliche Betreuung ihrer vierjährigen Tochter Lovely beantragt. © Instagram / Diamondbrown

Hinter den Vorwürfen steckt ein bereits seit Monaten laufender Sorgerechts- und Unterhaltsstreit. Diamond hatte im Frühjahr Klage eingereicht und die hauptsächliche Betreuung ihrer vierjährigen Tochter Lovely beantragt. Brown forderte dagegen gemeinsames Sorgerecht.

Nun wirft Diamond dem Sänger außerdem vor, nicht genügend Unterhalt zu zahlen. Sie gibt ihr eigenes Einkommen mit rund 1.500 Dollar im Monat an und behauptet, Brown verdiene deutlich mehr. Zudem soll er sich weigern, seine finanziellen Unterlagen offenzulegen.

Diamond betont, sie wolle keinen Lebensstil wie der von Chris Brown finanzieren, sondern lediglich genug Geld, um die grundlegenden Bedürfnisse der gemeinsamen Tochter zu decken.

Chris Brown weist Vorwürfe zurück

Chris Brown bestreitet die Belästigungsvorwürfe. Laut einer von TMZ veröffentlichten Nachricht seines Anwalts weist er die Anschuldigungen zurück und fordert konkrete Angaben dazu, was genau vorgefallen sein soll.

Chris Brown bestreitet die Belästigungsvorwürfe. © WWD via Getty Images

Die neuen Vorwürfe sind Teil des laufenden Rechtsstreits zwischen Brown und Diamond Brown. Eine Entscheidung über die weiteren Forderungen steht noch aus.