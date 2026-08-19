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Wirbel in Lignano: Naschenweng als Baywatch-Nixe

SR
von
Frau mit rotem Bikini steht lächelnd im seichten Wasser am Strand, trägt Sonnenbrille.
© Instagram
Schlager-Star Melissa Naschenweng bringt die Adria zum Kochen. Im feuerroten Bikini stellte die Kärntnerin am Sandstrand von Lignano die berühmteste Rettungsschwimmer-Szene aller Zeiten nach.
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Heiß, heißer, Melissa Naschenweng! Die Kärntner Schlager-Königin sorgt mitten in ihrer wohlverdienten Sommerpause für einen Ausnahmezustand im italienischen Lignano Sabbiadoro. Am beliebten Sandstrand der oberen Adria bewies die Sängerin einmal mehr, dass sie nicht nur stimmlich, sondern auch optisch in der absoluten Königsklasse spielt. Mit einem augenzwinkernden Social-Media-Video ließ sie die Herzen ihrer Fans reihenweise höherschlagen.

Frau in rotem Bikini läuft lachend durch flaches Wasser am Strand.
Naschenweng © Instagram

Beach-Sprint

In einem extrem auffälligen, feuerroten Bikini sprintete die Chart-Stürmerin durch das Meerwasser und weckte damit sofort Erinnerungen an die heißeste TV-Serie der Neunzigerjahre.

Melissa als Pamela Anderson von Lignano

Es war die perfekte Nachstellung des legendären "Baywatch"-Vorspanns, mit dem einst Pamela Anderson weltberühmt wurde. Melissa bewies dabei nicht nur jede Menge Sexappeal, sondern vor allem auch ihren unvergleichlichen Humor und ihre Selbstironie.

Pure Lebensfreude

Lignano Sabbiadoro ist seit Jahrzehnten der absolute Lieblingsort für Tausende Österreicher, die Sehnsucht nach Sonne, Strand und "Dolce Vita" haben. Dass sich auch die bodenständige Kärntnerin unter die ganz normalen Urlauber mischt, macht sie für ihre Fans nur noch sympathischer. Abseits des stressigen Tournee-Alltags genießt sie das unbeschwerte Strandleben in vollen Zügen und zeigt sich herrlich unkompliziert.

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