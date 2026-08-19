Wow!
Wirbel in Lignano: Naschenweng als Baywatch-Nixe
Heiß, heißer, Melissa Naschenweng! Die Kärntner Schlager-Königin sorgt mitten in ihrer wohlverdienten Sommerpause für einen Ausnahmezustand im italienischen Lignano Sabbiadoro. Am beliebten Sandstrand der oberen Adria bewies die Sängerin einmal mehr, dass sie nicht nur stimmlich, sondern auch optisch in der absoluten Königsklasse spielt. Mit einem augenzwinkernden Social-Media-Video ließ sie die Herzen ihrer Fans reihenweise höherschlagen.
Beach-Sprint
In einem extrem auffälligen, feuerroten Bikini sprintete die Chart-Stürmerin durch das Meerwasser und weckte damit sofort Erinnerungen an die heißeste TV-Serie der Neunzigerjahre.
Melissa als Pamela Anderson von Lignano
Es war die perfekte Nachstellung des legendären "Baywatch"-Vorspanns, mit dem einst Pamela Anderson weltberühmt wurde. Melissa bewies dabei nicht nur jede Menge Sexappeal, sondern vor allem auch ihren unvergleichlichen Humor und ihre Selbstironie.
Pure Lebensfreude
Lignano Sabbiadoro ist seit Jahrzehnten der absolute Lieblingsort für Tausende Österreicher, die Sehnsucht nach Sonne, Strand und "Dolce Vita" haben. Dass sich auch die bodenständige Kärntnerin unter die ganz normalen Urlauber mischt, macht sie für ihre Fans nur noch sympathischer. Abseits des stressigen Tournee-Alltags genießt sie das unbeschwerte Strandleben in vollen Zügen und zeigt sich herrlich unkompliziert.
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Nach Monaten voller ausverkaufter Konzerte, stressiger TV-Auftritte und intensiver Studio-Sessions ist dieser Kurztrip nach Italien die perfekte Gelegenheit, um die Seele baumeln zu lassen. Doch auch im Urlaub bleibt sie ihrem sportlichen Lebensstil treu, wie ihr durchtrainierter Körper im roten Zweiteiler eindrucksvoll unter Beweis stellt.
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