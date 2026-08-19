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Opernball 2027: Erste Logen und Stars fix!

Fünf elegant gekleidete Personen feiern mit Getränken in einer Loge beim Wiener Opernball.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Der Ball der Bälle wirft bereits seine Schatten voraus, denn die ersten begehrten Logenplätze für das Event des Jahres 2027 sind bereits vergeben. Wir wissen, welche VIPs diese gebucht haben.
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Der Wiener Opernball ohne Promi-Geflüster in den Rängen? Völlig undenkbar. Während in den Fluren der Wiener Staatsoper hinter den Kulissen noch verhandelt wird, haben die ersten Society-Größen ihre Plätze im Haus am Ring längst gesichert.

Style-Experte Adi Weiss ließ im Podcast Alles Adel die Katze aus dem Sack: Gemeinsam mit Michael Lameraner wird er auch 2027 wieder eine begehrte Doppel-Bühnenloge bespielen. Das Duo gilt seit Jahren als Garant für internationales Flair und schillernde Gäste. Zuletzt sorgten dort die Geiss-Töchter Davina und Shania für Blitzlichtgewitter, während Schauspielerin Simone Thomalla und die Rocker von The BossHoss bei Champagner und Walzerklängen bis in die frühen Morgenstunden feierten. Wer 2027 neben Weiss und Lameraner Platz nimmt, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis – fest steht nur: Die Messlatte liegt hoch.

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Für den eigentlichen Paukenschlag sorgt jedoch ein anderer Stammgast: Verleger Christian Mucha nimmt 2027 erneut in einer der begehrten Logen Platz. Nachdem er sich 2026 ein wortreiches Gefecht mit Operndirektor Bogdan Roščić geliefert hatte, schienen seine Tage am Ring gezählt. Doch das Wiener Parkett schreibt seine eigenen Gesetze: Mucha verdankt seine Rückkehr in die Beletage der Staatsoper einem befreundeten Unternehmer. Dieser hat den Verleger kurzerhand in seine eigene Loge eingeladen, womit Mucha trotz der vergangenen schweren Wogen und der öffentlichen Kritik wieder als offizieller Fixstarter auf der Gästeliste aufscheint.

Ein elegant gekleidetes Paar auf dem roten Teppich beim Wiener Opernball in der Staatsoper.
Wiener Opernball 2026: Christian und Ekaterina Mucha. © Andreas Tischler / Vienna Press

Mucha selbst stellte nun klar, wie die Pläne für den glanzvollen Abend aussehen: "Wir haben die Loge fix bestellt. Gemeinsam mit einem Freund, einem internationalen renommierten Schmuckhändler, der schon demnächst an prominenter Adresse in der Wiener Innenstadt seinen Flagship-Store eröffnet. Ekaterina wird seinen Schmuck tragen und das wird spektakulär."

Das Spektakel in der Oper zeigt damit einmal mehr: Wer im Wiener Gesellschaftsleben mitmischt, lässt sich den Ball der Bälle so schnell nicht entgehen. Am 4. Februar 2027 heißt es dann wieder "Alles Walzer!". Man darf gespannt sein, ob das Parkett, ob seiner Gäste heuer wieder zum Ring für den nächsten Schlagabtausch wird.

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