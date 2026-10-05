Schweißtreibend
Wussow: So heiß war ihr Traumschiff-Dreh
Das ZDF-"Traumschiff" nimmt Kurs auf neue Ziele in Asien und Afrika. Zu den künftigen Zielen der MS Amadea gehören Bangkok, Phu Quoc sowie Ruanda für Filmaufnahmen mit Berggorillas.
Extreme Hitze in Ägypten
Eine besondere Herausforderung boten laut Barbara Wussow die Aufnahmen in Ägypten. Die Dreharbeiten fanden auf dem Nil bei extremen Temperaturen statt. Die Schauspielerin sprach im Fernsehen von einer Nilkreuzfahrt, "was auch sensationell war, mit 48 Grad Hitze".
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Ausstrahlung noch offen
Wann die neuen Folgen im Fernsehen laufen, steht bislang nicht fest. Der Sender gibt die Ausstrahlungstermine üblicherweise erst sechs Wochen im Voraus bekannt. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass die Episoden am zweiten Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag ausgestrahlt werden. Die Dreharbeiten in Asien fanden zuerst statt, während die Reise auf dem Nil das jüngste Projekt ist.
Prominente Gäste an Bord
In den neuen Folgen sind wieder prominente Gäste dabei. Darunter befindet sich die Schauspielerin Wolke Hegenbarth, die wegen der Dreharbeiten wochenlang von ihrem Sohn getrennt war. Barbara Wussow hat im Zuge der Dreharbeiten zudem zehn Kilo abgenommen.
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