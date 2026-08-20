Christine Reiler & Max Stiegl: Liebes-Outing im Urlaub!

Nach wochenlangen Gerüchten ist es nun offiziell. Die beliebte ORF-Moderatorin Christine Reiler und der bekannte Spitzenkoch Max Stiegl zeigen sich frisch verliebt im gemeinsamen Urlaub.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach der überraschenden Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Markus Flasch Anfang des vergangenen Jahres ging die charmante TV-Ärztin Christine Reiler offiziell als Single durchs Leben. Doch in den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche auf dem österreichischen Society-Parkett unaufhörlich. Jetzt gibt es die Gewissheit für alle Fans der sympathischen Moderatorin, denn die Zeichen stehen eindeutig auf großes Liebesglück.

Ein Liebes-Outing ganz ohne große Worte sorgt derzeit für Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Haubenkoch Max Stiegl Bilder, die keinen Zweifel mehr offenlassen. Die beiden verbringen einen romantischen Urlaub im malerischen Bosnien und zeigen sich dort sichtlich glücklich und vertraut.

Romantischer Urlaub im Süden

Die Reise führte das frischgebackene Paar unter anderem in die historische Stadt Mostar. Die Aufnahmen zeigen die beiden in entspannter Urlaubsstimmung, weit weg vom stressigen Alltag in der Heimat. Für die heimische Promi-Welt ist dieses wortlose Outing eine absolute Sensation, die für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

Max Stiegl und Christine Reiler © Instagram/Facebook

Schon vor der offiziellen Bestätigung via Social Media gab es erste eindeutige Hinweise auf die neue Romanze. Ein Insider aus dem Umfeld der beiden hatte bereits gegenüber oe24 ausgepackt und berichtet, dass zwischen der Moderatorin und dem Gastronomen heftige Frühlingsgefühle herrschen. Die Rede war von akutem Herzklopfen und einer tiefen Vertrautheit.

Familienausflug ins Burgenland

Besonders ein gemeinsamer Ausflug im Burgenland heizte die Gerüchte im Vorfeld massiv an. Die beiden wurden bei einem entspannten Tag in Purbach gesichtet – und das nicht alleine, sondern in Begleitung ihrer Kinder. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass die neue Beziehung bereits eine feste Basis hat und auch das Thema Familie eine zentrale Rolle spielt.

Das Kennenlernen der jeweiligen Kinder scheint hervorragend zu funktionieren, was bei dieser Konstellation besonders wichtig ist. Gemeinsam bilden sie nun ein echtes Patchwork-Powerhouse der Extraklasse.

Christine Reiler: Die beliebte ORF-Moderatorin ist stolze Mutter von zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter.

Die beliebte ORF-Moderatorin ist stolze Mutter von zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter. Max Stiegl: Der erfolgreiche Spitzenkoch bringt drei Söhne mit in die neue Partnerschaft.

Perfekte Symbiose aus Medizin und Kulinarik

Auch abseits des Privatlebens passen die beiden beruflich und inhaltlich perfekt zusammen. Christine Reiler, die einst als Miss Austria bekannt wurde, hat sich längst als kompetente Arbeitsmedizinerin und Gesundheitsexpertin im ORF etabliert. In ihrem Magazin "Bewusst gesund" vermittelt sie regelmäßig wertvolle Tipps für eine gesunde Lebensweise und ist zudem leidenschaftliche Hobby-Gärtnerin und Buchautorin mit einem enormen Wissen über Heilkräuter und Phytotherapie.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Max Stiegl wiederum gilt als das "Enfant terrible" der österreichischen Gastronomie und ist als König der Innereien bekannt. Bereits in jungen Jahren erkochte er sich im burgenländischen Rust als jüngster Koch der Welt einen der begehrten Michelin-Sterne. Heute betreibt er das weithin bekannte "Gut Purbach" und wurde für seine kompromisslose "Nose-to-Tail"-Küche bereits von Gault&Millau als "Koch des Jahres" ausgezeichnet.

Die Verbindung der beiden verspricht also auch in kulinarischer Hinsicht eine geniale Symbiose zu werden. Während sie als Medizinerin ganz genau weiß, welche Kräuter und Zutaten dem menschlichen Körper guttun, versteht er es als Haubenkoch meisterhaft, diese so zuzubereiten, dass sie zu einem himmlischen Gaumenschmaus werden.