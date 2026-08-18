Wörthersee: Mucha sucht Schlossherrn

Gesucht wird ein moderner Kastellan – ein herrschaftliches Angebot, das Romantik und Handwerk kunstvoll vereint.

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Wer die schillernde Vita des Wiener Verlegers verfolgt hat, weiß um seine schier unendliche Leidenschaft für historische Gemäuer. Vor knapp drei Jahrzehnten erwarb Christian Mucha (72) das damals stark vernachlässigte Renaissance-Schloss Drasing im Kärntner Seengebiet und investierte im Laufe der Jahre eine geschätzte zweistellige Millionen-Summe, um die märchenhafte Ruine aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.

Wo einst morsche Decken und verwildertes Gestrüpp das Bild prägten, erstrahlt heute ein dreigeschoßiges architektonisches Juwel, das von einem weitläufigen, verträumten Schlosspark umschmeichelt wird und sogar über einen eigenen idyllischen Badesee verfügt. Doch der Erhalt eines derart monumentalen Kulturdenkmals ist naturgemäß kein Sonntagsspaziergang, weshalb der Schlossherr nun nach tatkräftiger Verstärkung sucht.

Das Anforderungsprofil für diese außergewöhnliche Vakanz liest sich wie eine Einladung zu einem grundlegenden Tapetenwechsel. Gesucht wird eine handwerklich geschickte, tüchtige und durch und durch verlässliche Persönlichkeit mit ausgeprägtem grünem Daumen, die eine tiefe Empfindung für Historie mitbringt. Zu den primären Aufgaben des künftigen Statthalters gehört die laufende Instandhaltung der historischen Bausubstanz sowie die fürsorgliche Pflege des weitläufigen Parks und des privaten Sees. Es gelte, die Ärmel hochzukrempeln und das Anwesen mit jener Liebe zu betreuen, die es verdient, ohne dass sich der künftige Hausherr dabei in einem kräftezehrenden Vollzeit-Korsett aufreiben müsste.

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Dort arbeiten, wo andere urlauben

Mucha verspricht ein Arbeitsumfeld, in dem andere gewöhnlich hochpreisigen Urlaub verbringen, und legt bei den Rahmenbedingungen eine beachtliche Großzügigkeit an den Tag. Die Aufgabe kann wahlweise in Teilzeit oder auf Basis eines Leistungshonorars ausgeübt werden und verspricht laut dem Verleger eine zutiefst erfüllende Betätigung.

Um die Mobilität auf dem weitläufigen Areal zu gewährleisten, stellt der Schlossherr ein eigenes Wirtschaftsfahrzeug zur Verfügung. Wer für diesen Traumjob seine Zelte in der Heimat abbrechen möchte, muss sich zudem keine Sorgen um ein Dach über dem Kopf machen: Ein eigenes, charmantes Personalhaus direkt auf dem Schlossgelände steht für den künftigen Hüter des Anwesens bezugsfertig bereit.

Für leidenschaftliche Natur- und Geschichtsliebhaber bietet sich damit eine wohl einmalige Gelegenheit, einen echten Lebenstraum mitten in der Kärntner Idylle zu verwirklichen. Wo sonst bekommt man schließlich die Chance, die Schlüssel zu einem echten Renaissance-Schloss in den Händen zu halten und als guter Geist über Park und See zu wachen? Wer sich von dieser herrschaftlichen Offerte angesprochen fühlt und das nötige Geschick mitbringt, kann seine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mitsamt Lebenslauf und aktuellem Foto direkt an das persönliche Postfach (christian@mucha.at) des Wiener Verlegers übermitteln.