Naschenweng zu sexy? "Aufpassen, dass sie nicht rausfallen!"

Melissa Naschenweng verzückt ihre Fans mit schicken Fotos vom italienischen Strand. Doch knapper sollte der Badeanzug nicht sein.

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Nach der Arbeit kommt das Vergnügen: Schlagerstar Melissa Naschenweng verbringt ihren wohlverdienten Urlaub in Italien. Am Adriastrand genießt die fesche Blondine Sonne, Sand und Meer.

Instagram-Überraschung

Für ihre Fans hat die 36-Jährige auf Instagram eine Überraschung parat. Sie zeigt sich im Badeanzug, posiert im Sand, scheint Spaß daran zu haben, Bademoden-Model zu sein. Und die Bilder kommen auch sehr gut an!

Naschenweng © Instagram

In den Kommentaren regnet es Herzerl, Daumen, die nach oben gereckt sind und viel Zustimmung. Manch einer bezeichnet Melissa sogar als zukünftige Frau. Wie ihr das wohl von Fremden gefällt?

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Knapper sollte ihr Badeanzug allerdings nicht sein, wird in einem Kommentar festgestellt, denn dann drohe Gefahr: "Aufpassen, dass sie nicht rausfallen!"