Der richtige Platz zum Lernen

Hausaufgaben am Küchentisch, Lernen auf dem Sofa oder mit dem Laptop im Bett – solche Provisorien sind im Alltag vieler Familien üblich. Für konzentriertes und gesundes Lernen brauchen Kinder und Jugendliche jedoch einen gut eingerichteten Arbeitsplatz.

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Ein ergonomisch gestalteter Lernplatz hilft nicht nur dabei, Hausaufgaben schneller zu erledigen, sondern kann auch Rückenbeschwerden, Verspannungen und Konzentrationsprobleme vermeiden. Gerade in der Volksschule und in den Jahren zwischen elf und fünfzehn werden viele Stunden sitzend verbracht – in der Schule ebenso wie zu Hause.

Ein fester Platz schafft Routine

Kinder lernen leichter, wenn sie einen festen Ort zum Lernen haben. Dieser sollte möglichst ruhig sein und nicht ständig für andere Aktivitäten genutzt werden. Ein eigener Schreibtisch im Kinderzimmer ist ideal, notwendig ist aber vor allem eine klare Zuordnung: Hier wird gelernt, gelesen und gearbeitet.

Wichtig ist außerdem, Ablenkungen zu reduzieren. Fernseher, laufende Spielekonsolen oder dauernde Handy-Benachrichtigungen erschweren konzentriertes Arbeiten erheblich.

Die richtige Höhe von Tisch und Stuhl

Ein häufiger Fehler ist ein Schreibtisch, der zu hoch ist. Dann werden die Schultern hochgezogen und der Nacken verspannt. Ergonomische Empfehlungen lauten:

Füße stehen flach auf dem Boden

Knie und Hüften bilden etwa einen rechten Winkel

Unterarme liegen locker auf der Tischplatte

Schultern bleiben entspannt

Mitwachsende Schreibtische und höhenverstellbare Stühle sind besonders für Volksschulkinder sinnvoll, weil sie sich an das schnelle Wachstum anpassen lassen.

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Tageslicht ist besser als grelles Kunstlicht

Der Arbeitsplatz sollte möglichst seitlich zum Fenster stehen. So fällt ausreichend Tageslicht auf die Arbeitsfläche, ohne dass Blendungen entstehen. Für Rechtshänder kommt das Licht idealerweise von links, für Linkshänder von rechts.

Zusätzlich empfiehlt sich eine verstellbare Schreibtischlampe mit warmweißem bis neutralweißem Licht. Sie sollte die Arbeitsfläche gut ausleuchten, ohne direkt in die Augen zu strahlen.

Ordnung entlastet den Kopf

Kinder verlieren oft viel Zeit mit der Suche nach Heften, Stiften oder Arbeitsblättern. Deshalb gehören zum Lernplatz:

ein Stiftehalter,

Ablagefächer oder Schubladen,

eine Mappe für aktuelle Hausaufgaben,

ausreichend Platz für Bücher und Hefte.

Je jünger das Kind, desto wichtiger sind einfache und sichtbare Ordnungssysteme mit klaren Fächern und Beschriftungen.

Bildschirmarbeit richtig gestalten

Ab der Mittelschule oder AHS-Unterstufe wird der Computer immer wichtiger. Dann sollte auf eine gesunde Bildschirmposition geachtet werden:

oberste Bildschirmkante etwa auf Augenhöhe,

Abstand ungefähr eine Armlänge,

Bildschirm gerade vor dem Körper,

Laptop möglichst mit externer Tastatur und Maus nutzen, wenn länger gearbeitet wird.

Längeres Lernen mit dem Laptop auf dem Bett oder auf dem Schoß führt häufig zu einer gekrümmten Haltung und belastet Nacken und Rücken.

Ein Beispiel für einen guten Lernplatz

Für ein Volksschulkind könnte der Arbeitsplatz so aussehen:

kleiner höhenverstellbarer Schreibtisch,

ergonomischer Stuhl,

Tageslicht von der Seite,

Stiftebox und Hausaufgabenfach,

keine digitalen Geräte auf dem Tisch.

Für Jugendliche zwischen elf und fünfzehn Jahren kommen zusätzlich hinzu:

Computer oder Laptop mit externer Maus,

Kalender oder Wochenplan,

Platz für Schulbücher mehrerer Fächer,

Kopfhörer für konzentriertes Arbeiten bei Bedarf.

Weniger Perfektion, mehr Funktion

Eltern müssen kein perfektes Designer-Kinderzimmer einrichten. Entscheidend sind Ruhe, gutes Licht, passende Sitzhöhe, Ordnung und regelmäßige Bewegungspausen. Ein funktionaler Arbeitsplatz unterstützt Kinder dabei, selbstständiger zu lernen, Aufgaben strukturierter zu erledigen und gesundheitliche Belastungen durch langes Sitzen zu vermeiden. Der beste Lernplatz ist daher nicht der teuerste, sondern jener, an dem sich Kinder wohlfühlen, konzentriert lernen können.