Nachhilfe ist mehr als Notenverbesserung

Warum Eltern bei Nachhilfe nicht bis zum ersten "Fünfer" warten sollten. Pädagoginnen und Pädagogen empfehlen deshalb, Nachhilfe nicht als reine Notmaßnahme zu sehen.

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Mit dem Beginn des neuen Schuljahres starten hierzulande tausende Kinder und Jugendliche wieder motiviert in den Unterricht. Doch Bildungsexperten sind sich einig: Wer erst dann an Nachhilfe denkt, wenn die erste Schularbeit mit einem "Nicht genügend" endet, hat oft bereits wertvolle Zeit verloren. Statt auf schlechte Noten zu reagieren, sollten Eltern frühzeitig für eine passende Lernunterstützung sorgen.

Frühzeitige Förderung zahlt sich aus

Die ersten Schulwochen sind besonders wichtig. Neue Lehrpläne, steigende Anforderungen und ein höheres Lerntempo können dazu führen, dass Wissenslücken entstehen. Werden diese nicht rechtzeitig erkannt und geschlossen, ziehen sie sich häufig durch das gesamte Schuljahr und erschweren den Lernerfolg erheblich.

Nachhilfe sollte vielmehr als gezielte Lernbegleitung verstanden werden, die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, den Unterrichtsstoff kontinuierlich zu festigen und sich ohne Druck auf Schularbeiten und Tests vorzubereiten.

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Mehr Selbstvertrauen durch Lernunterstützung

Regelmäßige Nachhilfe kann weit mehr leisten als das bloße Aufholen von Lernstoff. Kinder gewinnen Sicherheit, entwickeln bessere Lernstrategien und gehen mit mehr Selbstvertrauen in den Unterricht. Das wirkt sich häufig nicht nur auf die Noten, sondern auch auf die Motivation und die Freude am Lernen aus.

Eltern sollten daher bereits zum Schulstart aufmerksam beobachten, ob ihr Kind dem Unterricht problemlos folgen kann. Schwierigkeiten in Mathematik, Deutsch oder Englisch zeigen sich oftmals lange bevor die erste schlechte Note geschrieben wird.

Kostenlose Lernangebote in Wien nutzen

Gerade in Wien gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler bereits zu Beginn des Schuljahres zu unterstützen. Die Wiener Lernhilfe bietet kostenlose Förderkurse in Deutsch, Mathematik und Englisch an. Das Angebot richtet sich an Kinder der Volksschule sowie der Sekundarstufe I und umfasst Kurse an Schulen, in Volkshochschulen sowie Online-Lernangebote.

Informationen zu den kostenlosen Fördermöglichkeiten finden Eltern auf der Website der Wiener Lernhilfe: https://www.wien.gv.at/bildung/gratis-nachhilfe

Bildungsdirektion informiert über Unterstützungsangebote

Auch die Bildungsdirektion für Wien stellt rechtzeitig zum Schulbeginn Informationen über Förderangebote, Unterstützungsmaßnahmen und wichtige Termine bereit. Dort finden Eltern Hinweise zu Lernhilfen, schulischen Förderprogrammen und weiteren Angeboten, die den Einstieg ins neue Schuljahr erleichtern.

Weitere Informationen bietet die Bildungsdirektion Wien unter:

https://www.bildung-wien.gv.at

Fazit: Der Schulstart ist daher der ideale Zeitpunkt, sich über geeignete Lern- und Förderangebote zu informieren. So schaffen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches und stressfreieres Schuljahr.