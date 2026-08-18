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Schulweg

Gut sichtbar, wenn es im Herbst früh dunkel wird

Schulmädchen im gelben Mantel macht einen Videoanruf mit dem Smartphone im Herbstpark.
© Getty Images
Gesehen werden: Schultaschen mit Reflektoren, helle Kleidung und reflektierende Accessoires erhöhen in der dunklen Jahreszeit die Sicherheit am Schulweg.
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Mit Beginn des Herbstes werden die Tage kürzer und viele Kinder sind morgens oder am Nachmittag in der Dämmerung unterwegs. Regen, Nebel und schlechte Lichtverhältnisse erschweren Autofahrern zusätzlich die Sicht. Umso wichtiger ist es, dass Schülerinnen und Schüler auf ihrem Schulweg gut erkennbar sind.

Helle Kleidung schützt

Dunkle Jacken und Mäntel sind bei schlechten Lichtverhältnissen oft erst sehr spät zu erkennen. Deutlich sicherer sind helle Kleidungsstücke mit reflektierenden Elementen, die das Licht von Autoscheinwerfern zurückwerfen. So werden Kinder im Straßenverkehr deutlich früher wahrgenommen.

Gelbes reflektierendes Band an einem schwarzen Kinderrucksack mit Heften und Stift.
Reflective tape on the child's satchel, for safety in the dark. © Getty Images

Reflektoren mit Style

Neben funktionaler Kleidung sorgen auch reflektierende Accessoires für mehr Sicherheit. Bunte Reflektoranhänger an der Schultasche erhöhen die Sichtbarkeit und setzen gleichzeitig modische Akzente. Besonders beliebt sind zudem sogenannte Light-up-Sneakers, deren leuchtende Sohlen bei jedem Schritt aufblinken und den Schulweg nicht nur sicherer, sondern auch abwechslungsreicher machen.

Kind trägt rote Hose und weiße LED-Sneaker mit leuchtenden Sohlen auf Fliesenboden.
© Getty Images

Mit der richtigen Ausstattung sind Kinder auch in der dunklen Jahreszeit besser sichtbar – ein einfacher, aber wichtiger Beitrag zu mehr Sicherheit auf dem täglichen Weg zur Schule.

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