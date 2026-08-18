Alexander Rüdiger: Titel trotz Parkinson

Elf Jahre nach seiner Parkinson-Diagnose beweist der ehemalige TV-"Money Maker" Alexander J. Rüdiger einmal mehr seinen unbeugsamen Kampfgeist. Mit 56 Jahren hat sich der einst als Marchfelderhof-Kochlehrling gestartete Entertainer den Wiener Landesmeistertitel im Berglauf in seiner Altersklasse gesichert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Vorzeichen für das Sportereignis hätten kaum dramatischer sein können: Noch am Tag vor dem Wettkampf musste sich Alexander J. Rüdiger wegen eines schmerzhaften Hexenschusses im Krankenhaus behandeln lassen. Aufgeben kam für den 56-Jährigen jedoch nicht infrage. Am nächsten Morgen stand der TV-Star voller Entschlossenheit an der Startlinie des Berglaufs am Muckenkogel und erlief sich am Ende sensationell die Goldmedaille. Sein Erfolgsrezept fasste Rüdiger nach dem Zieleinlauf kurz zusammen: "Blindes Vertrauen."

Genau unter diesem Motto stand auch die feierliche Siegesparty im Marchfelderhof. Hausherr Peter Großmann empfing eine illustre Gästeschar, um den frischgebackenen Landesmeister gebührend hochleben zu lassen.

Prominente Ehrengäste und ein besonderer Segen

Unter den Gratulanten befanden sich unter anderem die Paralympics-Stars Petra Aigner und deren Tochter Barbara "Babsi" Aigner – mit der Rüdiger bereits als Guide erfolgreich beim Wiener Frauenlauf angetreten war – inklusive Blindenhund Charly. Auch Paralympics-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea feierte mit Sohn Eliam mit, ebenso wie Deutsch-Wagrams Bürgermeister Markus Mentl-Weigl.

Alexander Rüdiger mit Peter Großmann und Andreas Onea. © Conny de Beauclair

Für eine besonders ergreifende Szene sorgte Militärdekan, Bischofsvikar und Schauspieler Alexander Wessely, der die Goldmedaille von Rüdiger feierlich segnete – auf dass der besondere "Draht nach oben" auch bei künftigen Wettkämpfen halten möge. Das Team des Marchfelderhofs setzte dem Festakt mit einer speziell kreierten, "steilen" Siegertorte die Krone auf.

Gedenken an den Lehrherrn

Der Abend bot zudem Anlass für ein leises Innehalten: Rüdigers verstorbener, ehemaliger Lehrherr Kommerzialrat Gerhard Bocek hätte in dieser Woche seinen 84. Geburtstag gefeiert. Der Sportler erinnerte sich gerührt an dessen prägende Worte aus Jugendtagen: "Alexander, aus Dir wird einmal etwas ganz Besonderes. Aber im Herzen wirst Du immer der geborene Gastwirt bleiben." Ein Satz, der den frischgebackenen Berglauf-Meister bis heute begleitet.