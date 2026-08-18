Marchfelderhof
Alexander Rüdiger: Titel trotz Parkinson
Die Vorzeichen für das Sportereignis hätten kaum dramatischer sein können: Noch am Tag vor dem Wettkampf musste sich Alexander J. Rüdiger wegen eines schmerzhaften Hexenschusses im Krankenhaus behandeln lassen. Aufgeben kam für den 56-Jährigen jedoch nicht infrage. Am nächsten Morgen stand der TV-Star voller Entschlossenheit an der Startlinie des Berglaufs am Muckenkogel und erlief sich am Ende sensationell die Goldmedaille. Sein Erfolgsrezept fasste Rüdiger nach dem Zieleinlauf kurz zusammen: "Blindes Vertrauen."
Genau unter diesem Motto stand auch die feierliche Siegesparty im Marchfelderhof. Hausherr Peter Großmann empfing eine illustre Gästeschar, um den frischgebackenen Landesmeister gebührend hochleben zu lassen.
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Prominente Ehrengäste und ein besonderer Segen
Unter den Gratulanten befanden sich unter anderem die Paralympics-Stars Petra Aigner und deren Tochter Barbara "Babsi" Aigner – mit der Rüdiger bereits als Guide erfolgreich beim Wiener Frauenlauf angetreten war – inklusive Blindenhund Charly. Auch Paralympics-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea feierte mit Sohn Eliam mit, ebenso wie Deutsch-Wagrams Bürgermeister Markus Mentl-Weigl.
Für eine besonders ergreifende Szene sorgte Militärdekan, Bischofsvikar und Schauspieler Alexander Wessely, der die Goldmedaille von Rüdiger feierlich segnete – auf dass der besondere "Draht nach oben" auch bei künftigen Wettkämpfen halten möge. Das Team des Marchfelderhofs setzte dem Festakt mit einer speziell kreierten, "steilen" Siegertorte die Krone auf.
Gedenken an den Lehrherrn
Der Abend bot zudem Anlass für ein leises Innehalten: Rüdigers verstorbener, ehemaliger Lehrherr Kommerzialrat Gerhard Bocek hätte in dieser Woche seinen 84. Geburtstag gefeiert. Der Sportler erinnerte sich gerührt an dessen prägende Worte aus Jugendtagen: "Alexander, aus Dir wird einmal etwas ganz Besonderes. Aber im Herzen wirst Du immer der geborene Gastwirt bleiben." Ein Satz, der den frischgebackenen Berglauf-Meister bis heute begleitet.
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