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Leopoldskron

25.000-Dollar-Circle: VIP-Gala in Salzburg

Ein Mann im Smoking und eine Frau in weißem Abendkleid posieren im Garten vor Schloss Leopoldskron.
© FRANZ NEUMAYR
Am Montagabend bat die traditionsreiche "Salzburg Festival Society" zur alljährlichen Gala – einem der exklusivsten und teuersten VIP-Events des gesamten Festspielsommers.
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Wer an der Tafel im prunkvollen Festsaal des Schlosses Platz nehmen darf, gehört zum erlesenen Kreis der "American Friends" der Salzburger Festspiele. Bis zu 25.000 US-Dollar lassen sich die prominenten Mitglieder die jährliche Unterstützung des Kulturfestivals kosten – wohlgemerkt ohne die begehrten Opern- und Konzertkarten, die extra zu Buche schlagen.

Drei elegant gekleidete Personen posieren bei einer Gala im festlich dekorierten Saal.
Festspielpräsidentin Kristina Hammer mit dem ehemaligen deutschen Minister Andreas Scheuer und dessen Frau Julia. © FRANZ NEUMAYR

Das Festspieldirektorium rund um Präsidentin Kristina Hammer, Intendantin Karin Bergmann und Direktoriumsmitglied Lukas Crepaz erwies den großzügigen Förderern aus Übersee persönlich die Ehre und dinnerte gemeinsam mit den rund 100 geladenen Ehrengästen.

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Vier elegant gekleidete Personen posieren vor See und Bergen im Garten von Schloss Leopoldskron.
Joseph Bartning, Mary V. Mochary, Elisabeth Muhr und Dorothee Volpini di Maestri. © FRANZ NEUMAYR

Prominente Namen aus Kunst, Politik und Wirtschaft

Die Gästeliste des Gala-Hosts Sana H. Sabbagh hatte einige große Namen zu bieten. Neben der Führungsebene der Salzburg Society um Elisabeth Muhr, Präsident Nabil Chartouni und Vizepräsidentin Dorothee Volpini de Maestri fanden sich hochkarätige Persönlichkeiten auf Schloss Leopoldskron ein.

Frau in elegantem Abendkleid mit Leopardenmuster und Bastrock steht im Garten vor einem See.
Designerin Carolin Sinemus. © FRANZ NEUMAYR

So genossen unter anderem Star-Pianistin Yuja Wang, Biontech-Hauptaktionär Christoph Huber (der mittlerweile privat in Salzburg heimisch geworden ist) und Fix-und-Foxi-Verlagserbin Alexandra Kauka das feierliche Ambiente. Auch der frühere deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer, Spitzen-Galerist Thaddaeus Ropac in Begleitung von Menschenrechtsaktivistin Bianca Jagger, Designerin Carolin Sinemus, Isabella Harnoncourt Feigen sowie Guillermo Schultz feierten den Zauber der Salzburger Festspielnacht.

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