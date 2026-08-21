Kaulitz: Radikale Detox-Kur am Wörthersee

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz überrascht seine Fans mit einer extremen Auszeit in Kärnten. Am Wörthersee unterzieht sich der Musiker einem rigorosen zehntägigen Detox-Urlaub.

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Das noble Gesundheitszentrum "Viva Mayr" in Maria Wörth gilt seit Jahren als absolute Top-Adresse für die internationale Prominenz, wenn es um Erholung und körperliche Regeneration geht. Nun hat sich auch der bekannte Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz dorthin zurückgezogen, um seinen Körper einmal komplett zu resetten. Zehn Tage lang verbringt der Sänger ganz alleine in dem medizinischen Luxus-Spa in Kärnten. Der Kontrast zu seinem sonstigen Jetset-Leben könnte dabei kaum größer sein, denn das Programm im Kärntner Wohlfühl-Tempel verlangt ihm alles ab.

Rigoroser Verzicht auf jeglichen Luxus

Für die Dauer seines Aufenthalts am Wörthersee muss der Musiker auf fast alle seine gewohnten Annehmlichkeiten verzichten. Kaffee, Zucker, Alkohol und Zigaretten sind während der zehntägigen Kur absolut tabu. Auch die Ernährung ist extrem streng geregelt: Kaulitz beschreibt die Kur selbst als eine Form des Fastens. Er bekommt nur sehr kleine Portionen serviert und klagt über ständigen Hunger. Zudem ist sogar sein Smartphone-Konsum stark eingeschränkt. Das Handy nutzt er nach eigenen Angaben fast nur noch auf seinem Zimmer, wo er sich wegen des eng getakteten Tagesplans aus medizinischen Behandlungen und Therapien ohnehin kaum aufhält.

Auch das Liebesleben macht Pause

Der Verzicht geht für den Sänger sogar noch weiter und betrifft intime Bereiche seines Lebens. Wie er im Podcast-Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz verriet, ist während des Detox-Aufenthalts auch Sex absolut kein Thema. Er entgifte dieses Mal wirklich alles gleichzeitig, fasste der Musiker die harte Realität seiner Kur zusammen. Während Bill am Wörthersee leidet, genießt sein Zwillingsbruder Tom das Kontrastprogramm: Er verbringt die freie Zeit mit seiner Ehefrau Heidi Klum in der Karibik – inklusive gutem Essen und Cocktails. Ein Thema, über das Bill während seines harten Fasten-Alltags verständlicherweise nur ungern spricht.

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Tränen und harte Arbeit für die große Tournee

Die extreme Umstellung von einem kurz zuvor genossenen Luxusurlaub in Italien mit seiner Mutter direkt in die Kärntner Kurklinik setzt dem Sänger spürbar zu. Kaulitz gab offen zu, dass die Kur extrem an den Nerven zehrt und er in den ersten Tagen sogar täglich weinen musste. Dennoch zieht er das gesundheitliche Programm konsequent durch und nimmt sämtliche angebotenen Untersuchungen und Behandlungen wahr. Der Grund für die radikale Reinigung ist die anstehende Welttournee von Tokio Hotel, die Ende Oktober in London startet. Für die anstrengenden Konzerte will der Sänger körperlich in absoluter Bestform sein.

Auch für die österreichischen Fans gibt es nach der anstrengenden Vorbereitung ein echtes Highlight. Tokio Hotel hat bereits den nächsten großen Auftritt in der Alpenrepublik angekündigt: Die Band wird im 2027 beim beliebten Frequency Festival in St. Pölten auf der Bühne stehen.