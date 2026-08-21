ZDF bestätigt die "Helene Fischer Show"!

Das Warten der Fans hat ein Ende, denn der absolute Höhepunkt des TV-Weihnachtsfestes ist gerettet. Schlager-Königin Helene Fischer hat offiziell bestätigt, dass ihre legendäre Sendung auch in diesem Jahr auf den Bildschirmen für Begeisterung sorgen wird.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen gewaltig, doch nun gibt es Gewissheit für alle Schlager-Begeisterten. Helene Fischer verkündete die frohe Botschaft höchstpersönlich und überraschte ihre Fans direkt mit einer handfesten organisatorischen Änderung. Die beliebte Show wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Dezember, sondern bereits deutlich früher aufgezeichnet. Als Veranstaltungsort wurde erneut die Messe Düsseldorf ausgewählt, wo die spektakuläre Aufzeichnung bereits Ende Oktober über die Bühne gehen wird.

An Heiligabend und am Christtag müssen die Zuschauer dennoch nicht auf ihr gewohntes Programm verzichten. Die große Ausstrahlung im Fernsehen findet wie gewohnt am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, statt. Für Millionen Familien im gesamten deutschsprachigen Raum gehört die aufwendig produzierte Show mit internationalen Gästen, Akrobatik und emotionalen Duetten fest zum weihnachtlichen Pflichtprogramm.

Bestätigung auf Facebook

Die zeitliche Vorverlegung der Fernsehproduktion auf Ende Oktober hat einen ganz konkreten und absolut sensationellen Grund, der vor allem die österreichischen Fans in helle Aufregung versetzt. oe24 hat bereits ausführlich über die logistischen Hintergründe berichtet: Die Schlager-Königin hat in diesem Winter einen extrem dichten Terminkalender zu bewältigen, da sie beim legendären Ski-Opening in Schladming für eine absolute Sensation sorgt. Sie wird nicht nur einmal, sondern gleich zweimal auf der Planai auf der Bühne stehen und eine gigantische Doppel-Show (11. und 12. Dezember) abliefern.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Alle Details zum Ticket-Vorverkauf im Überblick

Da die Nachfrage nach den begehrten Plätzen in der Düsseldorfer Messehalle traditionell gigantisch ist und die Tickets meist innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft sind, wurde ein spezielles Vorverkaufs-System eingerichtet. Wer live in der Halle dabei sein möchte, muss in diesem Jahr besonders schnell sein und sich an die vorgegebenen Termine halten.

Zunächst ist ab sofort eine Registrierung auf der Plattform von Ticketmaster erforderlich, um überhaupt am Presale teilnehmen zu können. Dieser startet dann am Freitag, dem 4. September, um exakt 10 Uhr morgens. Der reguläre und allgemeine Vorverkauf für alle restlichen Karten beginnt schließlich am darauffolgenden Sonntag, dem 6. September, ebenfalls um punkt 10 Uhr. Der offizielle Ticket-Link führt Interessierte direkt zur Buchungsseite von Ticketmaster unter der bekannten Adresse https://www.ticketmaster.de/feature/die-helene-fischer-show/.

Vorfreude auf ein glanzvolles Show-Jahr

In ihrer persönlichen Botschaft an die treuen Fans brachte die Künstlerin ihre tiefe Vorfreude zum Ausdruck. Es sei ein wunderschönes Gefühl zu wissen, dass man bald wieder gemeinsam auf der Bühne stehen und diese magische Atmosphäre genießen könne. Die Show verspricht auch in diesem Jahr wieder zahlreiche nationale und internationale Star-Gäste, atemberaubende Show-Einlagen und natürlich die schönsten Hits von Helene Fischer selbst.

Für die Schlager-Königin ist dieses Doppelprojekt aus TV-Show und dem Mega-Konzert in Schladming eine enorme logistische Herausforderung, die jedoch einmal mehr beweist, warum sie die unangefochtene Nummer eins im Schlagerbusiness ist. Die Fans können sich somit auf einen ereignisreichen Herbst und einen gewohnt glanzvollen Weihnachtsabend freuen.