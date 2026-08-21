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Frequency Hammer: 2027 kommt Heidi Klum!

Thomas Zeidler-Künz
von
Eine Frau in blauem Kleid und ein Mann im Anzug posieren lächelnd vor roten Stufen.
© Getty Images
2027 spielen Tokio Hotel am Frequency Festival auf. Backstage wird auch Heidi Klum erwartet.
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Sind für das nächste Nova Rock erst 3 Acts – u.a. die Ärzte, Motionless in White und TBS  - bekannt, so verriet Veranstalter Harry Jenner schon Donnerstag Nacht eine satte Bandwelle für das kommenden Frequency. Zwischen 19. und 21. August 2007 kommen AnnenMayKantereit, CRO, Bibiza, FiNCH, Blumengarten, Vicky, GReeeN, Amistat und Mathea nach St. Pölten. Dazu dürfen sich die Fans auch auf den allersten Festival-Auftritt von Tokio Hotel in Österreich freuen. Und wohl auch auf Backstage-Eindrücke von Heidi Klum.

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Heidi Klum will Tokio Hotel zum Frequency Festival begleiten. © Getty Images

Die GNTM-Königin ist ja bei vielen Konzerten ihres Ehemanns Tom Kaulitz, der bei Tokio Hotel für Hits wie "Durch den Monsun" in die Saiten drischt, mit dabei. Auch schon im Wiener Gasometer. Sogar das Festival-Gelände in Wiesen kennt Heidi Klum schon. Da war sie ja schon 2204 mit ihrem damaligen Gatten Seal. Jetzt nimmt sie erstmals Kurs auf die Weltstadt St. Pölten.

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