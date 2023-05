Österreicher mischen die DTM wieder auf

Die DTM beginnt am Wochenende in Oschersleben ihre neue Saison - nach der Ära Gerhard Berger ist es die erste unter der Führung des ADAC. Nach wie vor verströmt die GT3-Meisterschaft aber genug Austro-Flair.

So angelte sich das steirische Grasser Racing Team zu Clemens Schmid mit Neuling Mick Wishofer einen zweiten Österreicher und tritt damit nun als heimliches "Nationalteam" auf. Und neben Lucas Auer zählt vor allem Thomas Preining zum erweiterten Kreis der Favoriten.

Der Porsche-Werkspilot, der im Vorjahr in seiner Debütsaison am Norisring und in Spielberg gewonnen hat, hat zum Erreichen seiner Ziele sein Zuhause gewechselt. Statt beim KÜS Team Bernhard nimmt der Linzer nun im leuchtgrünen Boliden von Manthey Platz. "Ich will den Titel. Das ist mein Traum", sagte Preining, der allerdings weiß, dass es dafür ein Höchstmaß an Konstanz und ein Minimum an Fehlern bedarf.

Der Gejagte ist der Südafrikaner Sheldon van der Linde als Titelverteidiger. Als neuen Teamkollegen im Team Schubert-BMW bekam er den dreimaligen DTM-Champion Rene Rast an die Seite. Für Vizemeister Auer ist an sich schon die Teilnahme an den ersten beiden Rennen am Samstag und Sonntag ein Erfolg. Der Winward-Mercedes-Pilot hatte im Jänner bei einem schweren Trainingsunfall in Daytona Wirbelbrüche erlitten und war in den USA operiert worden. Danach ordnete Auer sein ganzes Leben dem Comeback unter.

Wishofer ist das DTM-Austro-Küken

Er sei "richtig glücklich, dass ich schon nach so kurzer Zeit wieder meine ersten Rennen fahren kann. Es war wirklich ein harter, breiter Weg mit harter Arbeit", betonte der Tiroler. Seine Erwartungen seien eher niedrig angesetzt. "Fairerweise muss man sagen, dass mir und auch dem Team natürlich jede Menge Vorbereitungszeit fehlt", erklärte Auer. "Allen voran der Reifenwechsel von Michelin auf Pirelli. Da gibt es noch viel zu lernen - für mich, für uns. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Lernkurve im Laufe der Saison steil nach oben zeigen wird."

Während Philipp Eng mit der amerikanischen IMSA eine neue Herausforderung fand, ist der 23-jährige Wishofer als jüngster DTM-Pilot aus Österreich neu an Bord. "In der DTM zu fahren, ist für jeden Fahrer aus dem GT-Sport ein Traum", sagte der Wiener, der für Grasser Racing hinter dem Steuer des Lamborghini Huracan GT3 Platz nimmt. Das große Highlight wird auch für ihn das Wochenende von 22. bis 24. September auf dem Red Bull Ring in Spielberg sein. ServusTV und ProSieben übertragen alle Rennen live oder fallweise zeitversetzt.