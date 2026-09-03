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Neue Hits

James Blunt zündet Österreich-Doppelpack

Thomas Zeidler-Künz
von
Mann spielt Gitarre auf der Bühne, im Hintergrund ein Schlagzeug mit Porträt auf der Trommel.
© Thomas Zeidler
Mit der neuen CD "Airplane Mode" im Gepäck spielt James Blunt am 6. März 2027 in der Olympiahalle Innsbruck auf und am 7. März 2027 in der Wiener Stadthalle.
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2025 feierte James Blunt den 20. Geburtstag seiner Referenz-CD "Back To Bedlam" in der Wiener Stadthalle. Mit einem kurzweilige Konzert voll Hits und Gags, bei dem er auch Donald Trump, Elon Musk oder Wladimir Putin am Videoscreen zeigte. Jetzt kommt er wieder. Und das gleich mit ganz neuen Hits. Mit der neuen Tour "Airplane Mode"  stoppt Blunt am 6. März 2027 gastiert er in der Olympiahalle Innsbruck und setzt am 7. März 2027 noch ein Wien Konzert in der Stadthalle drauf. Das dazugehörige neue Album wird bereits für 6. November erwartet.

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Am 6. November kommt die neue CD von James Blunt: "Airplane Mode" © Facebook

"Airplane Mode” erzählt in zwölf Songs von Unterwegssein, Umwegen, Aufbrüchen und den kleinen wie großen Turbulenzen des Lebens. Zu den  Highlights zählen die hymnische Nummer "Circles", der lässig treibende Groove von "Oh Daisy" und die rohe Emotionalität von "Modern Love". Für Blunt markiert das Album zugleich eine Rückkehr zu alter Stärke: "Irgendwo auf dem Weg habe ich mich verloren, aber in einem Studio in Banbury wiedergefunden", so Blunt.

So klingt der neue Hit von James Blunt:

Mit "Tastes Like Summer" und der brandneuen Single "Weight Of It All" gibt es bereits die ersten Vorboten. In Innsbruck und Wien will er dazu natürlich auch alle Hits - von "You're Beautiful" über "Goodbye My Lover" bis "1973" - auf die Setlist setzen. Die Tickets gibt's ab Mittwoch, 9. September um 10Uhr bei oeticket und ticket24.at

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