Hubschrauber-Absturz in Manhattan

In Manhattan ist ein Hubschrauber in den Hudson River gestürzt. Die Rettungsarbeiten laufen.

Die Rettungsarbeiten laufen auf Hochtouren, wie die New Yorker Feuerwehr bestätigte. Gegen 15.15 Uhr (Ortszeit) sei ein Hubschrauber in den Fluss gestürzt. Nach ersten Informationen befanden sich mindestens vier Personen an Bord. Über ihren Zustand ist bislang nichts bekannt. Die Küstenwache stoppte den Schiffsverkehr in dem betroffenen Bereich und richtete eine Sicherheitszone rund um die Unglücksstelle ein.

Auf Aufnahmen in sozialen Netzwerken sind mehrere Rettungsboote zu sehen, die den Helikopter umkreisen und offenbar an der Bergung beteiligt sind.

Touristenhubschrauber gehören zum gewohnten Stadtbild New Yorks. Sie starten regelmäßig von Landeplätzen in Lower Manhattan oder New Jersey und fliegen Besucher über den Hudson River sowie entlang der Skyline der Millionenmetropole.

Es gibt noch keine Informationen, ob es Tote oder Verletzte gibt.

Mehr dazu in Kürze...