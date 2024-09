Kleiner Fabio ist Kickls größter Fan

"Du bist der beste Mensch, der sich für uns einsetzt", sagt Fabio in einem Video an FPÖ-Chef Herbert Kickl gerichtet.

Der Wahlkampf geht ins Finale und noch einmal geben die Parteien alles, um letzte Wählerstimmen zu bekommen. FPÖ-Chef Herbert Kickl versucht es mit einer Videobotschaft eines "jungen Burschen". Darin erklärt der junge Mann, wie er einst sein politische Vorbild Kickl beim Gamswirt in Tamsweg getroffen hat.

"Ich finde dich immer noch voll super", so Fabio, bevor es politisch wird. Er habe ein Video von Kickls Gegnern im Netz gefunden, in dem der FPÖ-Chef offenbar mit Hitler verglichen wird. "Ich finde das nicht okay, weil du bist eigentlich noch immer der beste Mensch, der sich für uns einsetzt", erklärt Fabio.

"Ich hoffe du wirst Bundeskanzler. Bleib so, wie du bist. Dein zukünftiger Wähler. Tschüss", sagt Fabio am Ende seines Videobeitrages.

Kickl antwortet dem kleinen Fan

Der FPÖ-Chef antwortet Fabio, dass er sich an das Treffen beim Gamswirt erinnern könne. Zum Video sagt Kickl: "Fabio hat mehr Hausverstand, politische Weitsicht und Demokratieverständnis als die ganzen linken Vernaderer, die mit Hetz-Spots versuchen, Stimmung zu machen."

Kickl bedankt sich bei dem kleinen Fan: "Vielen Dank, lieber Fabio, für dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Alles Liebe!"