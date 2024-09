Kickl schickt Geburtstagsgrüße von der Raststätte

Nach dem Duell mit Babler.

Gestern noch im ORF-Studio im Hass-Duell mit SPÖ-Chef Andreas Babler, scheint FPÖ-Chef Herbert Kickl schon wieder auf den Beinen.

Heißes Hass-Duell

Er teilt gegen seinen gestrigen Duellanten noch einmal aus und schickt Geburtstagsgrüße aus. Im ORF war es gestern zwischen Kickl und Babler kaum freundlich. Das Duell Blau gegen Rot hielt, was man sich versprochen hatte. Die beiden schenkten sich nichts. Es war wahrscheinlich DAS Hass-Duell des Wahlkampfs. Der freiheitliche Chef hat heute am Samstag gleich noch eine Spitze für Babler parat.

Zum Geburtstag

Auf Facebook schreibt Kickl: "Oskar war in seinen jungen Jahren glühender Kreisky-Anhänger, hat sich aber von der SPÖ abgewendet, da diese Partei seine Anliegen seit längerer Zeit nicht mehr vertritt. Ich kann Oskar verstehen. So geht es vielen Österreichern!" Oskar? Wen Kickl damit meint, ist unklar. Nur so viel weiß man: Oskar wird 85 Jahre und Kickl schreibt einen Geburtstagsgruß: "Auch wenn ich viel unterwegs bin, ist es mir wichtig, mir Zeit für Eure E-Mails und Anliegen zu nehmen. So nutze ich die kurzen Pausen auf Raststationen, um - wie hier zum Beispiel - Glückwünsche zum 85. Geburtstag an Oskar zu verfassen."

Pause beim Kaffee

Im schlichten T-Shirt macht Kickl eine kleine Pause auf der Autobahn und schreibt bei einem Kaffee an seine Fans. Geburtstagsgrüße von der Raststätte. An Babler wird er wohl nicht schreiben, die beiden dürften sich nach dem gestrigen TV-Duell nicht mehr viel zu sagen haben.