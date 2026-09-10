Fahndung in Graz
Polizei sucht Mann, der sich vor Schulmädchen auszieht
Am Montag kam es gegen 14:30 Uhr im Grazer Grünangerpark zu einem Vorfall. Im Bereich des dortigen Spielplatzes hat ein bislang unbekannter Mann vor zwei neunjährigen Mädchen seine Hose heruntergezogen und kurz sein Geschlechtsteil entblößt. Danach flüchtete der Mann mit einem E-Scooter in Richtung der Puntigamer Brücke. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Exekutive verlief vorerst ohne Erfolg.
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Bereits ähnlicher Fall im August
Ein beinahe identischer Vorfall hat sich bereits am Dienstag, 25. August, im selben Bereich ereignet. Dieser Vorfall wurde erst Tage später bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Ein unbekannter Mann fragte ein ebenfalls neunjähriges Mädchen, ob es etwas sehen möchte. Anschließend zog er die Hose herunter und entblößte sich kurz, ehe er davonlief. Weitere Handlungen oder direkte Annäherungsversuche gab es nicht. Ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Person handelt, steht aktuell nicht fest.
Detaillierte Beschreibung der Verdächtigen
Der Mann aus dem aktuellen Fall vom Montag wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er hatte dunkle Haare sowie einen kurzen schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einer umgedrehten Kappe, einem grauen T-Shirt und einer grün-schwarzen kurzen Hose. Besonders auffällig war sein lilafarbener E-Scooter. Der Gesuchte vom August-Vorfall wird ebenfalls auf etwa 30 Jahre mit schwarzen Haaren und kurzem dunklem Bart geschätzt. Er trug eine Brille, ein schwarzes T-Shirt und eine kirschfarbene Hose.
Polizei bittet um sachdienliche Hinweise
Die Polizei hat die Streifentätigkeit vor Ort verstärkt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Angaben zu den Vorfällen oder den beschriebenen Personen machen kann, wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Liebenau unter 059133/6588 zu melden. Bei akuten verdächtigen Wahrnehmungen im Umfeld von Kindern soll umgehend der Notruf 133 gewählt werden.
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