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Ziehung am Sonntag

11 Millionen warten: Achtfach-Jackpot im Lotto

Eine Hand kreuzt Zahlen auf einem Lottoschein mit einem gelben Kugelschreiber an.
© APA/HERBERT PFARRHOFER
Nur acht Wochen nach dem ersten Achtfachjackpot bei "6 aus 45" - auf den man immerhin 40 Jahre lang warten musste -  heißt es seit Mittwoch Abend bereits zum zweiten Mal: Achtfachjackpot.
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Dabei wird es bei der Ziehung am kommenden Sonntag um rund 11 Millionen Euro gehen. Somit legt Lotto "6 aus 45" nach dem 40. Geburtstag am vergangenen Montag einen fulminanten Start sein fünftes Jahrzehnt hin.

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Auffällig bei den "sechs Richtigen", die letztlich zu diesem Achtfachjackpot geführt haben, ist das ungewöhnlich große Zahlen-Loch zwischen 21 und 45 und damit auch das dadurch bedingte Ausbleiben von Dreißiger-Zahlen. Als zarter Beweis dafür kann die Zusatzzahl angeführt werden, die mit 35 aus genau diesem Bereich kommt. Und immerhin gibt es ja acht Fünfer mit Zusatzzahl, die einen Gewinn von jeweils rund 26.800 Euro bringen. Drei davon wurden in der Steiermark und je einer in Tirol und im Burgenland per Quicktipp erzielt, ein weiterer in Tirol ebenso per Normalschein wie auh zwei über die Spieleseite win2day.

Lotto Plus

Mit unterschiedlichen Ergebnissen endeten die beiden Ziehungen bei LottoPlus. Während es bei der ersten Ziehung einen mit dem System 0/07 über win2day erzielten Sechser mit einem Gewinn von rund 243.800 Euro gegeben hat, ist bei der zweiten Ziehung niemandem ein Sechser geglückt. Hier wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Bei den beiden Sechsern am kommenden Sonntag geht es um jeweils rund 300.000 Euro.

Zwei Gewinner gab es schließlich beim Joker. Auf einem in Salzburg und auf einem in Niederösterreich abgegebenen Wettschein stand die richtige Joker Zahl, und daneben war auch das "Ja" angekreuzt. Diese Entscheidung erwies sich als vollkommen richtig, denn sie war letztendlich jeweils mehr als 141.100 Euro wert.

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