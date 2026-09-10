Angelina Jolie verlässt die USA

Die Kinder sind volljährig, das Haus steht zum Verkauf: Angelina Jolie macht Schluss mit Los Angeles. "Es ist das Ende einer bestimmten Zeit für mich", sagt die 51-jährige Schauspielerin dem Magazin L’Officiel.

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New York statt Hollywood? Nein, Angelina Jolie will ganz weg: "Mehr außerhalb der Staaten, denke ich." Eine feste Basis will sie vorerst nicht. Nomadin, zumindest eine Weile. Ein Familien-Anker irgendwo für Fotos und "Mama-Kram" – und dann raus in die Welt.



Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Die Zwillinge Knox und Vivienne wurden im Juli 18. Maddox ist 25, Pax 22, Zahara 21, Shiloh 20. Alle sechs sind erwachsen. Und: Die Scheidung von Brad Pitt ist seit 2024 durch. Das Sorgerecht band sie an Kalifornien, solange die Jüngsten minderjährig waren. Jolie hat das selbst gesagt: Sie sei in L.A., weil sie müsse. Sobald die Zwillinge 18 seien, könne sie gehen. Jetzt geht sie.



Das Anwesen in Los Feliz, das einst Cecil B. DeMille besaß, ist seit 2017 für 24,5 Millionen Dollar für 29,85 Millionen auf dem Markt. Sechs Schlafzimmer, 2,1 Hektar, dazu Hollywood-Geschichte. Der Deal ist noch offen.

Atelier Jolie im Aufbau

Kambodscha soll nun ein Hauptreiseziel sein: Dort steht schon ein Haus. Die Maddox-Stiftung soll Residenz für khmerische Kultur werden, ein paar Monate im Jahr. Dazu ihre UN-Arbeit mit Geflüchteten und ein Atelier Jolie: die Marke soll global wachsen, erster Standort außerhalb der USA könnte möglicherweise Brasilien sein, es gibt auch Gespräche über Filialen in Wien und Kambodscha.



Motorradfahrten, dazu ein Flugzeug, Feldarbeit in Kambodscha - und die Kinder sollen eigene Wege gehen: "Sie sind eindeutig eigenständige Individuen." Als Mutter dürfe man ihnen manchmal nicht im Weg stehen. Sie hätten sie gebraucht, als sie klein waren. Jetzt wollten sie, dass Mama selbst wieder mehr von der Welt sieht.