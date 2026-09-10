Bauernregel: So wird der Herbst, wenn es morgen NICHT regnet

Eine alte Bauernregel verknüpft das Wetter am Protustag mit dem Herbst. Ein Blick auf die aktuellen Wetterdaten zeigt jedoch eine überraschende Tendenz für die kommenden Wochen.

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Am Freitag wird traditionell des heiligen Protus gedacht. Die mit diesem Tag verbundene Bauernregel lautet: "Wenn‘s an Protus nicht nässt, ein dürrer Herbst sich sehen lässt." Ausbleibender Niederschlag an diesem Tag sollte nach historischer Überlieferung auf einen trockenen Herbstverlauf hindeuten. Ein Blick auf die 10-Tage-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zeigt für diesen Zeitraum jedoch ein wechselhaftes Bild mit zeitweiligem Regen und mäßigem Wind aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen im Süden bei mäßig warmen 18 bis 22 Grad, weshalb keineswegs von Trockenheit auszugehen ist.

Regen spricht gegen dürren Herbst

Sollte der für Freitag erwartete Regen eintreffen, würde dies nach strikter Auslegung der Regel eher für einen niederschlagsreichen weiteren Herbst sprechen. Ob diese Deutung eintrifft, lässt sich erst im Rückblick feststellen. Aus meteorologischer Sicht handelt es sich bei solchen Regeln um kulturelles Erbe aus vergangenen Jahrhunderten. Da das Wettersystem chaotisch ist, lassen sich wissenschaftlich keine langfristigen Schlüsse aus einem einzelnen Stichtag ziehen.

Hintergrund zum heiligen Sankt Protus

Der heilige Protus war laut Überlieferung gemeinsam mit seinem Bruder Hyacinthus ein Diener der römischen Adligen Eugenia von Rom. Beide bekannten sich im 3. Jahrhundert unter Kaiser Valerian zum Christentum und wurden hingerichtet. Ihre Gebeine wurden in den Priscilla-Katakomben an der Via Salaria in Rom beigesetzt, wo im 4. Jahrhundert eine Basilika errichtet wurde. Papst Damasus I. verfasste dazu eine Grabinschrift.

Grenzen der modernen Wettervorhersage

Selbst stichhaltige Bauernregeln wie jene zum Siebenschläfertag beziehen sich in der Meteorologie auf einen Zeitraum von rund einer Woche. Modernste Wettermodelle liefern nur für etwa zehn Tage im Voraus verlässliche Aussagen. Die Regel zu Protus bleibt somit vor allem sympathische Wetterfolklore ohne wissenschaftliche Vorhersagekraft für die gesamte Jahreszeit.