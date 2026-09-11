30 Leichen nach Brand auf Fähre entdeckt

Das Schiff wurde laut Küstenwache "innerhalb von Sekunden" zerstört.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Manila. Nach dem Brand auf einer Fähre in einer beliebten Touristenregion der Philippinen sind Behördenangaben zufolge mindestens 30 Leichen an Bord entdeckt worden. Dabei handle es sich um eine "erste Zählung", teilte die philippinische Küstenwache am Freitag mit. Es sei mit der Bergung und Überführung der Körper begonnen worden. Das Feuer auf der "MV June Aster" war am Mittwochabend nahe der im Westen des Landes gelegenen Provinz Palawan ausgebrochen.

Die Fähre wurde laut Küstenwache "innerhalb von Sekunden" zerstört. Auf einem von ihr im Onlinedienst Facebook veröffentlichten Video war das in Flammen stehende Schiff zu sehen. Später aufgenommene Fotos zeigen das vollständig ausgebrannte Schiff vor der Küste. Eine Sprecherin der Küstenwache sagte einem örtlichen Radiosender, dass die Passagier- und Besatzungsliste des Schiffes insgesamt 134 Namen aufweise. Zunächst waren fünf Tote und 86 Vermisste gemeldet worden.

Der verbrannte Innenraum der "MV June Aster" mit schweren Brandschäden und verkohltem Metallgestänge. © EPA

Nach Angaben des Ortungsdienstes Marinetraffic war die Fähre von der Hauptstadt Manila aus in See gestochen und auf dem Weg in den rund 430 Kilometer entfernten Urlaubsort Coron. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sie sich laut Küstenwache rund zwei Kilometer von der Küste entfernt. Für die Philippinen mit ihren mehr als 7.000 Inseln sind Schiffe eines der Hauptverkehrsmittel. Wegen mangelhafter Sicherheitsstandards und unzureichender Wartung gibt es häufiger Unglücke auf See.