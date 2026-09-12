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Verfolgungsjagd: Gekaperter Bus rammt Polizeiauto

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Titel: 30-Jähriger nach Bus-Geiselnahme in Nordirland festgenommen
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Ein bewaffneter Mann hat in Nordirland einen Linienbus gekapert, die Passagiere freigelassen und den Fahrer als Geisel genommen. Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd.
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Nordirland. Heute ereignete sich in der Stadt Omagh (80 km westlich von Belfast) ein dramatischer Zwischenfall, als ein 30-jähriger Mann einen Linienbus der Linie "Goldliner 273 Derry Express" anscheinend mit einem Messer bewaffnet unter seine Kontrolle brachte. Das berichtet u.a. der "Belfast Telegraph".

Passagiere unverzüglich freigelassen

Der Verdächtige zwang den Fahrer, an Bord zu bleiben, während er die Fahrgäste den Bus verlassen ließ. Danach machte er sich in Richtung Newtownstewart (kleines Dorf im County Tyrone) auf den Weg, wodurch umgehend eine großangelegte Fahndung ausgelöst wurde.

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Wilde Verfolgungsjagd über die Fernstraße

Die Verfolgungsjagd führte die Einsatzkräfte über die A5 Fernstraße durch Victoria Bridge sowie Sion Mills, bis das gestohlene Fahrzeug schlussendlich in Strabane, nach etwa 22 Kilometern wilder Fahrt, gestoppt werden konnte. Während dieser rasanten Verfolgungsjagd prallte der Bus gegen mehrere andere Autos, darunter auch ein Polizeifahrzeug, und beschädigte zudem ein Gebäude.

Verdächtiger in Gewahrsam genommen

Kriminalinspektor Winters bestätigte gegenüber Medien den Vorfall und erklärte, dass der 30-jährige Mann von der Polizei aus dem Bus geholt und festgenommen wurde. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Ein Mann musste wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Straßen in den betroffenen Bereichen blieben vorübergehend gesperrt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die nordirischen Ermittler bitten nun Zeugen, Personen mit Videomaterial sowie alle Betroffenen von Kollisionen mit dem Bus, sich mit Hinweisen zu melden.

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