Amazon baut Prime Video um – jetzt wird beim Streamen geshoppt

Beim Streamen nebenbei shoppen: Amazon macht das mit neuen Funktionen jetzt deutlich einfacher. Zuschauer sollen Produkte aus Filmen, Serien und Live-Sport künftig direkt während des Streamens entdecken und kaufen können.

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Bisher mussten Nutzer in den USA während des Streamens in der Amazon-Shopping-App nach "shop the show" suchen. Jetzt wandert die Funktion direkt in Prime Video.

Über einen neuen "Shop"-Reiter innerhalb der X-Ray-Funktion können Zuschauer passende Produkte zum laufenden Inhalt aufrufen. Der neue Menüpunkt befindet sich neben Bereichen wie Besetzung, Trivia und Musik. Auf unterstützten Geräten lässt er sich in den USA über die Fernbedienung aufrufen.

Wer gleichzeitig die Amazon-Shopping-App auf dem Smartphone geöffnet hat, bekommt automatisch passende Produkte zum aktuellen Moment des Films oder der Serie angezeigt. Voraussetzung ist, dass TV-Gerät und Smartphone mit demselben Amazon-Konto verbunden sind.

Alternativ kann der Einkauf auch über einen QR-Code auf dem Bildschirm oder über eine Suche in der App gestartet werden.

Pullover aus der Serie direkt kaufen

Noch einen Schritt weiter geht Amazon mit "Shop the Scene". Die Funktion basiert auf der Bilderkennungstechnologie Amazon Lens.

Fällt einem Zuschauer beispielsweise ein bestimmter Pullover einer Serienfigur auf, kann die App passende oder optisch ähnliche Produkte anzeigen. Diese lassen sich direkt in den Warenkorb legen – ohne den Film oder die Serie lange unterbrechen zu müssen.

"Shop the Scene" ist in den USA bereits über die Amazon-Shopping-App für iOS und Android verfügbar. Die Funktion soll bei mehr als 600 Titeln eingesetzt werden.

Von 1.300 auf mehr als 8.000 Titel

© Photothek via Getty Images

Auch die Zahl der Inhalte mit Shopping-Funktionen wird massiv ausgeweitet. In den USA steigt sie laut Amazon von bisher rund 1.300 auf mehr als 8.000 Titel.

Darunter befinden sich Prime Originals, lizenzierte Filme und Serien sowie Live-Sportübertragungen.

Michelle Rothman, Vizepräsidentin für Prime Video Shopping, erklärt, dass Amazon damit das Streaming-Erlebnis weiter verbessern wolle. Kunden hätten bereits großes Interesse daran gezeigt, Produkte direkt aus ihren Lieblingsformaten heraus zu kaufen.

Wann kommt das Shopping nach Europa?

Vorerst bleibt das neue System den USA vorbehalten. Ob und wann Amazon die Shopping-Funktionen auch in der EU anbieten wird, ist noch offen.

Damit dürfte auch die Frage nach den europäischen Vorgaben eine Rolle spielen. Ob das Konzept in dieser Form künftig auch für Nutzer in Österreich verfügbar sein wird, bleibt daher abzuwarten.