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Nützliche Funktion

Samsung stellt diese praktische App ein

Eine Hand hält ein Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone mit Startbildschirm auf einer Messe.
© NurPhoto via Getty Images
Zum Jahresende stellt Samsung eine nützliche Funktion auf ihren Handys ab.
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Samsung hat das Ende für die App "Quick Measure" angekündigt. Mit dieser App konnten Nutzer mit ihrer Handykamera Objekte vermessen. Nun wird der Dienst offiziell zum 31. Dezember eingestellt. Ab diesem Tag verschwindet die App aus dem Galaxy Store und kann nicht mehr heruntergeladen werden.

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Wer die "Quick Measure"-App auf seinem Gerät installiert hat, für den gilt aktuell eine Übergangsfrist. Die Funktion kann weiterhin verwendet werden, doch es werden keine Updates von Samsung erscheinen. Laut dem Unternehmen könnten einige Funktionen der App mit der Zeit nicht mehr richtig funktionieren. Wie "SamMobile" berichtet, will der südkoreanische Konzern keine offizielle Begründung nennen. Jedoch wird angedeutet, dass Samsung mit einem "verbesserten Dienst" zurückkehren möchte.

Nötiger Sensor wird nicht mehr verbaut

Die "Quick Measure"-App ist vor allem das Opfer der technischen Entwicklung. Ursprünglich sollte der Dienst die Fähigkeiten des sogenannten Time-of-Flight-Sensors (ToF) präsentieren. Der spezielle Sensor konnte präzise Tiefeninformationen erfassen, wurde in den älteren Flaggschiff-Versionen wie der Galaxy-S10- und S20-Serie verwendet.

In den vergangenen Generationen wurde auf diesen Sensor verzichtet. Samsung hat mittlerweile die Messfunktion direkt in die Kamera-Software der aktuellen S26-Modelle eingebaut. Somit ist eine separate App nicht mehr nötig. Wer ein älteres Gerät noch nützt, der muss sich jetzt nach einer Alternative umsehen, wenn man von dieser Funktion abhängig ist.

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