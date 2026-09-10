WhatsApp-Speicher voll: So schaffen Sie wieder Platz auf Ihrem Handy

Wenn der Speicherplatz auf dem Smartphone knapp wird, ist oft der beliebte Messenger WhatsApp der Hauptschuldige. Mit wenigen einfachen Schritten können Sie die versteckten Datenfresser aufspüren und Ihr Handy dauerhaft entlasten.

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Wer WhatsApp intensiv und über Jahre hinweg nutzt, sammelt unbewusst eine gigantische Menge an Bildern, Videos und Sprachnachrichten an. Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht mühsam jedes einzelne Foto in Ihrer Galerie suchen müssen. WhatsApp bietet eine integrierte Funktion, mit der Sie die größten Dateien schnell aufspüren können:

Öffnen Sie WhatsApp und tippen Sie rechts unten auf den Reiter "Du".

Suchen Sie in den Einstellungen nach dem Punkt "Speicher und Daten".

Wählen Sie im Anschluss die Option "Speicher verwalten".

Ganz oben sehen Sie sofort eine detaillierte Grafik, wie viel Speicherplatz die App auf Ihrem Gerät belegt.

Tippen Sie auf den Punkt "Dateien prüfen und löschen", wo alle Medien aufgelistet sind, die größer als 5 Megabyte (MB) sind. Hier können Sie die Dateien ganz einfach nach Größe sortieren und unnötige Videos oder Dokumente direkt löschen.

Wenn Sie in diesem Menü weiter nach unten scrollen, stoßen Sie auf die "Speicherdetails". Hier listet die App alle Chats nach der angesammelten Datenmenge auf. Wenn Sie einen bestimmten Chat öffnen, sehen Sie alle Medien nach Größe geordnet. Möchten Sie radikal aufräumen, tippen Sie rechts oben auf "Auswählen", wählen unten "Alle auswählen" und drücken auf das Mülleimer-Symbol – so sind im Nu mehrere Gigabyte frei. Alternativ können Sie diesen Schritt auch direkt aus einem geöffneten Chat heraus durchführen, indem Sie oben auf den Kontaktnamen tippen und danach "Speicher verwalten" wählen.

Automatische Downloads und selbstlöschende Nachrichten aktivieren

Damit Ihr Speicher in Zukunft nicht direkt wieder vollgestopft wird, sollten Sie einige Einstellungen anpassen. Eine der effektivsten Methoden ist die Begrenzung der Speicherdauer von Nachrichten:

Gehen Sie im "Du"-Reiter auf "Speicher und Daten" und dann auf "Speicher verwalten".

Wählen Sie dort die Option "Selbstlöschende Nachrichten".

Legen Sie eine Standard-Nachrichtendauer fest. Das maximale Intervall beträgt hierbei leider 90 Tage.

Wichtiger Tipp: Dies gilt nur für zukünftige Nachrichten und löscht keine alten Verläufe. Wenn Sie die Dauer nur für ausgewählte Chats festlegen möchten, wählen Sie im selben Menü "Nachrichtendauer für Chats festlegen", bestimmen den Zeitraum und haken die gewünschten Konversationen an.

Zusätzlich sollten Sie die empfangene Medienqualität einschränken. Standardmäßig komprimiert die App zwar stark, bietet aber seit Kurzem einen HD-Knopf beim Senden für kristallklare Bilder. Wenn Sie Speicherplatz sparen wollen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie Medien nur in Standardqualität empfangen. Gehen Sie dazu im "Du"-Menü auf "Speicher und Daten", tippen Sie unter "Medienqualität" auf "Autom. Daten-Qualität" und wählen Sie "Standardqualität".

Außerdem ist oft das automatische Speichern aller Medien in Ihrer Fotogalerie aktiviert. Dies schalten Sie ab, indem Sie im "Du"-Menü auf "Chats" tippen und die Option "In Fotos speichern" (bzw. bei Android „Sichtbarkeit von Medien“) deaktivieren. Dadurch landen empfangene Fotos nicht mehr automatisch in der allgemeinen Galerie Ihres Handys.

So sparen Sie wertvollen Cloud-Speicher und sichern Ihre Daten extern

Nicht nur der lokale Speicher Ihres Handys leidet unter der Datenflut, sondern auch Ihr Cloud-Speicher wie die Apple iCloud oder Google Drive. Um hier gegenzusteuern, können Sie im "Du"-Menü unter "Chats" den Punkt "Chat-Backup" aufrufen. Hier lässt sich festlegen, ob ein Backup in der Cloud erstellt werden soll. Zudem können Sie Videos ganz einfach aus dem Backup ausschließen, was meist den Großteil des Speicherplatzes spart. Da nur neue Daten hochgeladen werden, erhöht ein häufigeres Backup (z.B. täglich) die Datenmenge nicht – entscheiden Sie sich am besten zwischen "Täglich" und "Aus".

Für iPhone-Nutzer lohnt sich ein Blick in die Systemeinstellungen von Apple, um zu prüfen, ob ein WhatsApp-Backup in der iCloud liegt:

Öffnen Sie die allgemeinen "Einstellungen" Ihres iPhones.

Wählen Sie den Menüpunkt "iCloud" und anschließend "iCloud-Backup".

Nach einer kurzen Ladezeit wählen Sie Ihr iPhone aus der Liste aus.

Nun sehen Sie, welche Apps den meisten Speicher in der iCloud belegen. Sollte WhatsApp hier weit oben stehen, können Sie das Backup bei Bedarf einfach deaktivieren.

Einzelne Chats ganz einfach als ZIP-Datei exportieren

Wenn Sie nun zwar Ihren Cloud-Speicher freigeräumt haben, aber dennoch eine sichere Kopie wichtiger Chats besitzen möchten, gibt es einen praktischen Trick. Sie können Chats als ZIP-Datei exportieren und auf einer externen Festplatte oder SSD sichern.

Navigieren Sie dazu im "Du"-Menü von WhatsApp auf "Chats" und wählen Sie "Chat exportieren". Tippen Sie auf den gewünschten Chat und entscheiden Sie, ob Sie das Backup mit oder ohne Medien (wie Fotos und Videos) erstellen möchten. Nach kurzer Erstellungszeit können Sie die ZIP-Datei per E-Mail senden, via AirDrop an einen Mac übertragen oder in alternativen Cloud-Diensten wie Dropbox, Google Drive oder Proton Drive abspeichern. Von dort aus lässt sich das Backup bequem auf eine externe Festplatte verschieben. So sind Ihre Erinnerungen absolut sicher aufbewahrt, ohne dass Ihr Smartphone oder Ihre persönliche Cloud unnötig belastet werden.