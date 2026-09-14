Mann springt vor U-Bahn – Retter wird überrollt

Dramatische Szenen in Hamburg: Ein Mann springt vor eine einfahrende U-Bahn – sein Begleiter will ihn noch retten und bezahlt dafür mit seinem Leben. Der Springer überlebt und flüchtet.

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Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen am U-Bahnhof Trabrennbahn. Eine Gruppe von mindestens drei Männern hielt sich dort am Gleis auf, als einer der Männer plötzlich vor einen einfahrenden Zug der Linie U1 sprang.

Sein 26-jähriger Begleiter versuchte laut Polizei, ihn noch am Arm festzuhalten und aufzuhalten. Dabei geriet der junge Mann selbst zwischen Bahnsteigkante und Zug. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Springer flüchtet vom Tatort

Der Mann, der ins Gleis gesprungen war, konnte noch die gegenüberliegende Seite des Gleises erreichen. Während sein Begleiter tödlich verletzt wurde, flüchtete er.

Auch der dritte Mann, der zunächst mit der Gruppe am Bahnhof gewartet hatte, lief noch vor dem Eintreffen der Polizei davon.

Polizei ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Warum der Mann vor die U-Bahn sprang, ist bislang nicht geklärt.

Offen ist auch, ob er tatsächlich seinem Leben ein Ende setzen wollte oder ob es sich möglicherweise um eine Mutprobe handelte. Für den 26-Jährigen endete der Rettungsversuch jedenfalls tödlich.