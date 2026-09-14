Flugzeug stürzt auf Acker – drei Tote

Tragödie im Rheinland: Ein Kleinflugzeug stürzt nahe Erkelenz auf einen Acker. Für die drei Menschen an Bord kommt jede Hilfe zu spät.

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Die viersitzige Cessna 172 war laut der deutschen BILD am Montagvormittag nördlich von Utrecht in den Niederlanden gestartet.

Nahe der Autobahn A52 flog die Maschine in den deutschen Luftraum. Gegen 11.20 Uhr geriet das Flugzeug nahe der Ortschaft Gerderath bei Erkelenz in Schwierigkeiten und stürzte auf einen Acker.

Die Cessna wurde bei dem Absturz völlig zerstört. Von dem Flieger war auf dem Trümmerfeld nur noch das Heck zu erkennen.

Drei Menschen sterben

Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber BILD: "Das Flugzeug war mit drei Personen besetzt. Alle drei kamen bei dem Absturz ums Leben."

Angaben zur Identität der Opfer lagen zunächst nicht vor.

Ursache noch völlig unklar

Warum die Cessna in Schwierigkeiten geriet und abstürzte, ist bislang nicht bekannt. Die Ursache muss nun ermittelt werde