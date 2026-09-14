Bub (14) stundenlang von Jugendlichen misshandelt

Stundenlang sollen mehrere Kinder und Jugendliche in Neubrandenburg auf einen 14-Jährigen eingeschlagen haben. Die Tat wurde auch noch gefilmt – die Videos brachten die Polizei schließlich auf die Spur der Verdächtigen.

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Die Tat ereignete sich am vergangenen Mittwoch in der Innenstadt von Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Laut bisherigen Ermittlungen sollen mindestens zehn Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 15 Jahren an der Attacke beteiligt gewesen sein.

Der 14-Jährige soll mit Schlägen und Tritten angegriffen worden sein. Zudem sollen die Verdächtigen Gegenstände eingesetzt und dem Jungen Verbrennungen zugefügt haben.

Erst drei Tage später erfuhr die Polizei von dem Vorfall. Der Grund: Videos der Tat waren in sozialen Netzwerken aufgetaucht.

Videos führen Polizei zu Verdächtigen

Die Aufnahmen erwiesen sich für die Ermittler als entscheidend. Polizeisprecherin Claudia Berndt sagte zur deutschen BILD-Zeitung: "Die Videos sind so eindeutig, dass die Tatverdächtigen sowie auch das Opfer ermittelt werden konnten."

Die Polizei stellte mehrere Aufnahmen sicher. Unter den Verdächtigen befinden sich laut den Angaben Deutsche, Albaner, Tunesier und Deutsch-Türken. Das Opfer ist ein deutscher Teenager.

Etwa die Hälfte der Verdächtigen soll bereits polizeibekannt sein. Weitere Jugendliche konnten offenbar anhand der gut erkennbaren Gesichter auf den Videos und durch Hinweise von Zeugen identifiziert werden.

Auslöser soll Kleinigkeit gewesen sein

© Getty Images/Cavan Images RF

Bei der Attacke soll es sich nicht um einen Angriff auf ein zufällig ausgewähltes Opfer gehandelt haben. Täter und Opfer kannten sich.

Was hinter der Eskalation steckt, ist bislang ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Laut Polizeisprecherin Berndt soll ein "Missverständnis in der Kommunikation" der Auslöser gewesen sein. Der 14-Jährige habe nach bisherigem Ermittlungsstand nicht provoziert.

Polizei ermittelt gegen die Jugendlichen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung. Auch wegen der während der Tat angefertigten Videoaufnahmen wurde Anzeige erstattet.

Trotz der stundenlangen Attacke wurde der 14-Jährige nach bisherigen Angaben nur leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen weiter.