AfD knackt erstmals 30 Prozent: CDU/CSU stürzen ab

In einer neuen Umfrage zur deutschen Bundestagswahl erreicht die AfD erstmals 30 Prozent. Die Union fällt zeitgleich auf 20 Prozent ab und liegt zehn Punkte zurück.

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In einer aktuellen GMS-Umfrage zur deutschen Bundestagswahl erreicht die AfD einen Rekordwert von 30 Prozent. Damit liegt die Partei zehn Prozentpunkte vor der Union, die auf 20 Prozent abstürzt. Es handelt sich zugleich um den bisher höchsten gemessenen Vorsprung der AfD vor der Union.

Bisherige Höchstwerte in Umfragen

Davor lag die Obergrenze der großen Institute lange Zeit bei 29 Prozent – diesen Wert maßen mehrfach INSA im Zeitraum von Juni bis September 2026 sowie YouGov. Andere Institute wie Forsa, Infratest dimap und die Forschungsgruppe Wahlen blieben meist bei Werten zwischen 27 und 28 Prozent. Anfang September hatte INSA in einer Erhebung erstmals einen Vorsprung der AfD von 9,5 Prozentpunkten gemessen, während die Union unter die 20-Prozent-Marke fiel.

Weitere Ergebnisse der aktuellen Umfrage

Hinter AfD und Union folgen die Grünen mit 14 Prozent. Die SPD und die Linke kommen jeweils auf 11 Prozent. Die FDP erreicht 4 Prozent, während das BSW bei 3 Prozent und die Freien Wähler bei 1 Prozent liegen. Auf die sonstigen Parteien entfallen zusammen 6 Prozent.