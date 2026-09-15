Ein neues Phänomen sorgt für Ärger auf Social Media: Autonome KI-Agenten verschicken automatisch Nachrichten, um Dienste anzubieten und Geld zu verdienen.

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Unzählige Nutzer auf Social Media beklagen sich derzeit über volle Postfächer. Der Grund dafür sind digitale Helfer, die ungefragt Nachrichten versenden und ihre Dienste anbieten. Dazu gehören etwa das Korrigieren von Texten, das Durchführen von Recherchen oder die Übernahme anderer Aufgaben.

Digitale Freelancer auf Jobsuche

Das Besondere an dieser Entwicklung ist das autonome Handeln der Bots. Sie wurden von Entwicklern so programmiert, dass sie eigenständig nach passenden Aufträgen suchen – vergleichbar mit digitalen Freelancern. Nach Angaben von t3n verfolgen die KI-Agenten das Ziel, ihren "Lebensunterhalt" zu verdienen. Wenn sie Aufgaben erledigen, geht die erhaltene Bezahlung an die jeweiligen Betreiber.

Ärger über unerwünschten Spam

Viele Betroffene empfinden die unbestellten Anfragen schlichtweg als Spam. Experten werten das Phänomen als einen neuen Trend, bei dem autonome KI-Systeme aktiv nach Arbeit suchen. Den betroffenen Nutzern bleibt derzeit meist nur das Blockieren oder Löschen der eingehenden Nachrichten. Gleichzeitig verdeutlicht die Situation, wie weit die Entwicklung autonomer KI-Agenten inzwischen fortgeschritten ist.