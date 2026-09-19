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Betrugsmasche

Phishing! Achtung vor Fake-Voicemails

Person mit Kapuzenpulli arbeitet an Laptop mit Code auf mehreren Bildschirmen in dunklem Raum.
© Getty Images
Eine neue Betrugsmasche bedroht Internetnutzer: Cyberkriminelle nutzen gefälschte E-Mails mit angeblichen Voicemail-Transkripten, um gezielt Microsoft-Zugangsdaten abzugreifen.
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Im Internet rollt aktuell eine neuartige Phishing-Welle. Kriminelle verschicken dabei massenhaft E-Mails, die vorgeben, automatische Transkripte von Sprachnachrichten zu sein. Das Ziel der Angreifer besteht darin, an Microsoft-Zugangsdaten zu gelangen. Das Ausmaß dieser Angriffe fällt extrem groß aus, da bereits 7.800 Organisationen betroffen sind. Innerhalb von bloß zwei Wochen im August wurden mehr als 58.000 dieser schädlichen Nachrichten erfasst. Die Betrüger setzen über 38.000 manipulierte Absenderadressen sowie mehr als 9.300 gefälschte Domains ein, um Spam-Filter gezielt zu umgehen.

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So funktionieren die gefälschten Mails

Die E-Mails sind äußerst raffinierter Natur. Wie unter Berufung auf Check Point Research bei CHIP berichtet wird, zeigt der Betreff meist die Wörter "Automated transcript", kombiniert mit einer teilweise verdeckten Telefonnummer und einem Tracking-Code. Sobald die gefälschte Anmeldeseite aufgerufen wird, findet sich die E-Mail-Adresse des Opfers dort bereits automatisch eingetragen. Dieses Detail hebt die scheinbare Glaubwürdigkeit der Seite enorm an.

Schutzmaßnahmen gegen die Betrugsmasche

Fachleute raten zu erhöhter Vorsicht bei unerwarteten E-Mails dieser Bauart. Selbst wenn die Absenderadresse wie eine interne Adresse wirkt, sollte die Echtheit im Zweifel über einen separaten Kommunikationsweg überprüft werden. Vor allem Unternehmen, in denen das automatische Verschriftlichen von Anrufen zum Arbeitsalltag zählt, stehen im Visier der Angreifer. Auch in Österreich betrifft dieses Thema viele Beschäftigte im Büroalltag.

Richtiges Verhalten bei konkretem Verdacht

Falls ein Verdacht entsteht, sollten Betroffene unverzüglich ihre Zugangsdaten ändern und sämtliche verdächtigen Sitzungen umgehend beenden. Eine rasche Warnung des Kollegiums kann dazu beitragen, dass nicht noch mehr Mitarbeiter auf diesen Trick hereinfallen. Wer dennoch auf den Betrug hereinfällt, muss unter Umständen sogar mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen.

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