Wer dieses Handy hat, muss jetzt handeln

Eine gefährliche Sicherheitslücke bedroht aktuell Millionen von Handys. Kriminelle könnten auf private Daten zugreifen.

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Wer ein Smartphone von Samsung, Xiaomi, Motorola, Google und Co. besitzt, sollte jetzt kurz innehalten und sein Gerät überprüfen. Wie das Portal utopia.de aktuell berichtet, klafft tief im Android-Betriebssystem eine kritische Sicherheitslücke. Die Schwachstelle ist so gravierend, dass Experten dringend zum sofortigen Handeln aufrufen, um Kriminellen keine offene Tür zu bieten.

Hacker können aus der Ferne zuschlagen

Das Tückische an der aktuellen Gefahr: IT-Experten warnen davor, dass Hacker durch solche gravierenden System-Lücken im schlimmsten Fall aus der Ferne Schadcode auf das Handy schleusen können. Oft ist dafür nicht einmal ein aktiver Fehler des Nutzers (wie das Anklicken eines falschen Links) nötig.

Haben sich die Angreifer erst einmal ins System gezeckt, sind sensible Daten in Gefahr. Passwörter, private Fotos oder im schlimmsten Fall sogar Banking-Infos könnten abgegriffen werden. Aber kein Grund zur Panik: Google hat das Problem bereits erkannt und stellt die rettenden Sicherheits-Patches zur Verfügung. Man muss sie nur installieren!

So schützen Sie Ihr Handy

Um auf Nummer sicher zu gehen und Hackern den Riegel vorzuschieben, sollten Android-Nutzer nicht auf automatische Updates warten, sondern das Heft selbst in die Hand nehmen. So klappt der Sicherheits-Check in wenigen Sekunden:

Öffnen Sie die "Einstellungen" auf Ihrem Smartphone. Scrollen Sie nach unten zum Menüpunkt "Software-Update", "Sicherheit" oder "System". Tippen Sie auf "Herunterladen und installieren" oder suchen Sie manuell nach neuen Updates. Wird Ihnen ein System- oder Sicherheitsupdate angeboten? Dann laden Sie es sofort herunter und installieren Sie es!

Einen kleinen Haken gibt es in der Android-Welt allerdings immer: Während Besitzer von Google-Pixel-Smartphones die Updates meist in der Sekunde erhalten, brauchen andere Hersteller oft ein paar Tage oder Wochen, um den Schutz für ihre jeweiligen Modelle anzupassen. Prüfen Sie in den nächsten Tagen also regelmäßig Ihre Einstellungen.