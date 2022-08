Wien verlängert strengere Corona-Regeln

Die entsprechende Verordnung wurde um zwei Monate verlängert.

Die Corona-Regeln bleiben in Wien strenger als im restlichen Österreich. Wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bestätigte, wurde die Ende Mai erlassene Landesverordnung, die am 23. August ausgelaufen wäre, um weitere zwei Monate verlängert. Die Regeln gelten nun bis zum 23. Oktober.

Somit gilt in der Bundeshauptstadt weiterhin FFP2-Maskenpflicht in Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kritik an der Verlängerung kommt von der FPÖ. Das „Corona-Horrorszenario“ sei nicht eingetreten so Dominik Nepp in einer Aussendung, die Verlängerung der Regeln sei daher nicht nachvollziehbar. „So realitätsfern zu regieren, wie es Bürgermeister Ludwig tut, ist ein Meisterstück, das hoffentlich keine Nachahmer findet“, so der Wiener FPÖ-Chef.