Anhebung des Pensionsalters? SPÖ jubelt, NEOS verwundert

Die SPÖ zeigt sich erfreut über die Klarstellung von ÖVP-Klubobmann August Wöginger im APA-Interview, wonach eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters kein Thema sei.

"Es ist gut, dass hier Klarheit herrscht", reagierte der Bundesgeschäftsführer des Koalitionspartners, Klaus Seltenheim, am Samstag via Aussendung. Die NEOS, die ebenfalls in der Regierung sitzen, hatten sich davor hingegen "verwundert" über die Haltung gezeigt.

"Wer sein Leben lang gearbeitet hat, verdient Respekt und Verlässlichkeit - und kein Arbeiten bis 70", so Seltenheim zur oft diskutierten Anhebung des Pensionsalters. Die Bevölkerung könne darauf bauen: "Mit dieser Regierung wird es keine Anhebung des Pensionsantrittsalters geben."

Nicht ganz im Boot ist allerdings der kleinste Koalitionspartner. Im Nachhaltigkeitsmechanismus sei ein Mix an Maßnahmen möglich, auch die Anhebung des Antrittsalters, schrieb am Freitag NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser auf X.