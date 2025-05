Formel-1-Grand-Prix Miami: Dreikampf um die Spitze heizt sich auf

Max Verstappen will beim Miami-Grand-Prix zurück an die Spitze – doch das McLaren-Duo Piastri und Norris liegt vorne. Mit spektakulären Boliden und Promi-Publikum wird das Rennen zum Glamour-Höhepunkt.

Miami. Sonne, Party, Palmen und Stars, wohin das Auge reicht – und mittendrin ein heißer Dreikampf um die Formel-1-Spitze. Eines ist sicher: Wenn die höchste Motorsportklasse Halt in Miami macht, ist dies schwer zu verkennen. Sei es Lando Norris Helm im Discokugel-Stil, die knallpinken Racing-Bulls-Boliden, in denen sich Isack Hadjar und Liam Lawson an den Start wagen, oder die rosa-violetten Rennanzüge der beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli, der Glamour-GP hält, was er verspricht.

Verstappen in ungewohnter Rolle

Während das prominente Publikum die Gläser erhebt und das extravagante Spektakel in der heißen Miami-Sonne genießen kann, geht es für die F1-Stars im heutigen Sprint (18 Uhr, live ServusTV) und beim morgigen Rennen (22 Uhr, live ServusTV) wieder auf Punktejagd. Max Verstappen, der wegen der Geburt seiner Tochter Lily verspätet ankam, muss das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris einholen.

McLaren dominiert die Saison

Piastri führt mit 99 Punkten vor Norris (89 Punkte) und Verstappen (87 Punkte). Letzterer will nach seinem Sieg in Japan den zweiten Saisontriumph einfahren – doch in Miami gelang ihm das zuletzt nicht: 2024 feierte hier Norris seinen ersten Karriere-Sieg. „Der Plan ist, das zu wiederholen“, sagt der Brite.

Sprint als Vorgeschmack

Bereits heute (18 Uhr, ServusTV) gibt der Sprint einen Ausblick auf das Rennen. Mit spektakulären Fahrzeugen und einem Staraufgebot wird Miami zum Höhepunkt der Saison.