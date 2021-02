Helene Fischer meldet sich überraschend mit einem neuen Lied zurück!

Endlich! Schlagerqueen Helene Fischer meldet sich mit einem neuen Song zurück! Die 36-Jährige hat ein romantisches Duett mit US-Sänger Josh Groban aufgenommen!

Helene Fischer: Sie überrascht mit neuem Song

Wie das von Statten ging? Übers Internet. Helene hat bei sich ihren Part aufgenommen, Josh bei sich in Amerika. Dann musste das Sangesstück nur noch gemixt werden und voila, ein ziemlich sicherer Hit ist entstanden. Dabei ist der Song bereits ein Dauerbrenner. Denn das Duo hat "I'll Stand By You" von den Pretenders ausgewählt. Ein wahrer Romantik-Knüller.

SO kam es zum Duett zwischen Helene und Josh

Wie es dazu kam erklärt Helene im Posting: "Josh Groban in meiner Show 2019! Für mich ist damals ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, denn ich liebe seine Stimme, seine Musik schon seit so vielen Jahren. Aus diesem Auftritt hat sich etwas wundervolles entwickelt, dass ich gerne mit euch teilen möchte. „I‘ll stand by you“ - ein Coversong von ‚The Pretenders’. Danke an dich lieber Josh, dass du mich gefragt hast. Der Song wurde in einem Zoom-Call aus 3 verschieden Zeitzonen - Los Angeles, Nashville und Hamburg aufgenommen." Helenes Fans sind begeistert! Sie kommentieren fleißig unter dem Posting