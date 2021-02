Schlagerstar Helene Fischer überrascht ihre Fans mit diesem Foto!

In der Corona-Zeit ist es um viele Künstler still geworden. So auch um Schlagerstar Helene Fischer . Auf Instagram ist die beliebte Sängerin auch nicht besonders aktiv, zum Leidwesen ihrer Fans.

Geheim-Projekt mit Star-Stylistin

Umso schöner, dass nun ganz unerwartet ein neues Bild der blonden Beauty aufgetaucht ist. Auf dem Account der Star-Stylistin Serena Goldenbaum posiert sie im Zwillings-Outfit mit Serena: Beide in Jeans-Hemd und mit gleicher Frisur. Serena schreibt dazu "TWINNING mit @helenefischer - ooops, da hatten wir doch heute beide Jeans an und fast die gleiche Frisur war es Zufall ? Oder evtl eine zu intensive Vorbereitung auf unseren Job ? I don’t know ... Danke für den schönen Tag" der Hashtag "secretproject" lässt jedenfalls aufhorchen.

Helene Fischer: Corona-Bild

Ein Details fällt einigen Usern auf: Auch Helene ist vor den vielschichtigen Auswirkungen der Corona-Krise nicht gefeit. Denn ihre sonst so makellos gefärbten blonden Haare haben einen deutlichen dunkeln Ansatz. Kein Drama und zur Zeit natürlich schwer angesagt, der Corona-Look. Zudem kann die fesche Helene wirklich tragen, was sie will und schaut dabei gut aus...