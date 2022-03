× Michelle zieht zum zweiten Mal für den Playboy blank

Schlagersängerin Michelle fühlt sich mit 50 sexy wie nie - und das zeigt sie auch

Gerade feierte Schlagerstar Michelle ihren 50. Geburtstag. Sieht man die fesche Musikerin in der aktuellen PLAYBOY-Deutschland-Ausgabe könnte man glatt 20 Jahre abziehen. "Ich bin mit 50 Jahren so schön wie noch nie", sagt sie gegenüber dem Magazin. Es ist bereits das zweite Mal, dass sie für das Männermagazin die Hüllen fallen ließ. Das letzte Mal war die Sängerin 2006 darin zu sehen. Jetzt ziert sie erneut das Cover und einige Seiten. Das erste Shooting fand auf den Malediven statt, das für den aktuellen Playboy in Paris. Doch der wichtigste Unterschied sei ein anderer, betont Michelle. „Ich bin reifer geworden. Ich fühle mich bei mir angekommen. Das sieht man auch auf den Bildern.“

© Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland April 2022 ×

Michelle will eine Botschaft überbringen

Es gehe ihr bei den Nackt-Fotos darum zu zeigen, dass "jede Frau in jedem Alter schön aussehen kann. Wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute.“ Außerdem feiert Michelle heuer ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Damals habe man gedacht, dass sie nur eine Eintagsfliege sei, doch sie konnte das Gegenteil beweisen. Weitere Bilder und Infos dazu im neuen Playboy oder unter PLAYBOY.de