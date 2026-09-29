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Verbrennerkauf

Winterdienst auf Volldampf: 35 Mio. Euro gegen Schneegefahr

Volle Kraft für den Winter: Das Land NÖ steckt 35 Millionen Euro in den Straßendienst und setzt dabei bewusst auf Verbrenner.
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Wenn der Schnee kommt, rollen die Pflüge: Die Landesregierung hat am Montag die Neuanschaffung des Straßendienst-Fuhrparks für 2027 und 2028 beschlossen.

Verbrenner statt Akku-Risiko

Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) setzt ganz bewusst auf Verbrenner-Motoren. „Wir lassen uns sicher nicht von leeren Akkus außer Gefecht setzen", sagt er. Nur so bleibt der Straßendienst bei Hochwasser, Katastrophen und Blackout einsatzfähig. Den „absurden" Klima-Vorgaben erteilt er eine klare Abfuhr.

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27 neue Winter-Lkw

Gekauft werden 27 Winterdienst-Lkw, drei große Baugeräte, drei Mobilbagger und sieben Baggerlader. Dazu kommen Schneepflüge, Salzstreuautomaten sowie Mäh- und Pflegegeräte. „Geräumte Straßen sind für die Sicherheit von Pendlern und Familien unverzichtbar", betont Landbauer.

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