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Häfen-Freigänger als Dealer geschnappt

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In Schutzzone: Mann (35) mit Messer attackiert und ausgeraubt
© Viyana Manset Haber
Zeugen verständigten die Polizei, da sie im Bereich des Keplerplatzes einen allzu offensichtlichen  Suchtmittelhandel bemerkt hatten.
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Wien. Anhand der von den Passanten durchgegebenen Personenbeschreibung konnten Beamte der Bereitschaftseinheit einen 23-jährigen Mann ins Visier nehmen. Als der Verdächtige die Polizisten auf sich zukommen sah, ergriff er sofort die Flucht.

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Der junge Mann und mutmaßliche Suchtgifthändler flüchtete über mehrere Straßenzüge und lief schließlich in ein Stiegenhaus. Dort verloren ihn die Beamten kurzzeitig aus den Augen. Im Zuge der weiteren Fahndung konnten sie ihn schließlich auf einem Balkon, auf den er geklettert war, versteckt auffinden und anhalten.

Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem 23-Jährigen in Damaskus geborenen Staatenlosen um einen nicht vom Freigang zurückgekehrten Strafgefangenen handelte. Der Syrer wurde festgenommen und in die zuständige Justizanstalt zurückgebracht.

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