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Unfall-Drama

Fußgängerin (78) von Motorrad erfasst und getötet

© Getty Images
Die 78-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an Ort und Stelle verstarb.
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Wien. Der tragische Unfall ereignete sich am Montagabend im Brennpunktbezirk Favoriten.

Ein 23-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Raxstraße in Fahrtrichtung Grenzackerstraße unterwegs und führte einen Fahrstreifenwechsel durch. Zeitgleich wollte eine Pensionistin (78) die Fahrbahn der Raxstraße von links nach rechts überqueren.

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Dabei wurde die 78-Jährige von dem Motorrad erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch einen zufällig anwesenden Rettungsdienst der Berufsrettung Wien sowie eines Notarztes erlag die Seniorin noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

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