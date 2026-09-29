Immer mehr Schusswaffen in Österreich

Die Zahl der zugelassenen Schusswaffen ist deutlich gestiegen, aber nicht die Zahl der Besitzer.

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Die Verschärfung des Schusswaffenrechts wirkt sich nicht auf die Zahl der Waffen im Land aus. Denn diese steigt seit Jahren deutlich an und erreicht jetzt einen Höhepunkt. Waren am 1. September 2025 noch 1.531.963 Schusswaffen im Zentralen Waffenregister (ZWR) gemeldet, so stieg es bis zum 1. September 2026 auf 1.574.520 an. Das entspricht einem satten Plus von 42.557 Schusswaffen in nur einem Jahr. Diese Angaben bestätigte das Innenministerium der Tageszeitung "Der Standard" auf Anfrage.

Mehr Waffenbesitzer als Graz Einwohner hat

Rund 278.000 Waffenbesitzkarten sind derzeit im Land verteilt, 72.800 Waffenpässe sind gültig ausgestellt. Diese Zahlen werden von Beobachtern als bemerkenswert bezeichnet, besteht doch seit dem Amoklauf an einer Grazer Schule im Juni 2025 seit dem Oktober 2025 ein deutlich verschärftes Waffenrecht.

Die Anzahl der Waffen ist aber deutlich stärker gestiegen als die Waffenbesitzer insgesamt. Aktuell besitzen im Land 383.532 Menschen eine Waffe, vor einem Jahr waren es 378.255. zum Vergleich: Die zweitgrößte Stadt in Österreich, Graz, kommt auf 307.900 Einwohner.

Unter Top 5 in EU

In der Kategorie B (Faustfeuerwaffen wie Pistolen/Revolver, halbautomatische Waffen) wurde das Mindestalter von 21 auf 25 Jahre angehoben. In der Kategorie C (meldepflichtige Schusswaffen wie Büchsen/Gewehre) von 18 auf 21 Jahre. Außerdem ist für Kategorie C zwingend ein Waffenpass erforderlich. Verschärft wurden vor allem die psychischen Tests, die alle fünf Jahre erneuert werden müssen. Ausgenommen von den Verschärfungen sind nur Berufsjäger, Militärangehörige sowie Angehörige von Schützenvereinen.

Österreich hat im weltweiten Vergleich eine hohe Dichte an Schusswaffen. Hierzulande ist jeder 23te bewaffnet. Jeder Besitzer hat im Schnitt vier Stück davon im Schrank. Damit liegt Österreich konstant unter den Top 5 in der EU. Weltweit rangiert man im oberen Viertel, ist aber weit von Spitzenländern wie den USA entfernt, wo es auch mehr Waffen als Einwohner gibt.